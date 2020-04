Mason Mount (21) zorgt voor verbazing met snor; Salah traint op bizar tijdstip

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Mason Mount verbaasde afgelopen weekend vriend en vijand met zijn nieuwe look. De doorgaans immer gladgeschoren middenvelder heeft de afgelopen weken namelijk een snor laten staan, hetgeen onder meer tot verbijstering leidde bij ploeggenoot Tammy Abraham.





Mohamed Salah eet vanwege de ramadan niet tussen zonsopkomst en zonsondergang, maar dat is voor de aanvaller absoluut geen excuus om zijn trainingsarbeid te verminderen. Terwijl de meesten sliepen, hing Salah zaterdagnacht aan de ijzers.





Wout Weghorst maakte onlangs de geboorte van zijn dochtertje wereldkundig. De spits kreeg afgelopen weekend kraamvisite, hetgeen uiteindelijk door de coronacrisis resulteerde in een raamvisite.





Neymar bewees afgelopen weekend verrassend muzikaal aangelegd te zijn. Ook David Neres ontplooide zijn andere talenten.





De nodige prominenten uit de voetballerij hadden afgelopen weekend reden voor een feestje. Zo feliciteerde Saul Ñiguez zijn broer Aarón Ñíguez, in Spanje spelend voor Málaga, met diens verjaardag, vierde Luka Modric de verjaardag van zijn dochtertje en verjaarde Excelsior-talent Joël Zwarts zelf.





Bruno Alves staat alom bekend als een spijkerharde verdediger, maar de Portugees wendt de coronacrisis meer en meer aan om zijn techniek bij te schaven.





Lars Veldwijk moet het in Zuid-Korea stellen zonder zijn twee kinderen, maar de spits heeft inmiddels wel twee hartverwarmende tricotjes in de wacht gesleept, voor wanneer hij terugkeert naar Nederland.





Over kinderen gesproken: Granit Xhaka, Patrick van Aanholt en Erik Lamela vermaakten zich zondag optimaal met hun kroost.





Georginio Wijnaldum bracht de zondag al gamend door op de bank.