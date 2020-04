Emotionele Higuaín wilde op 26-jarige leeftijd stoppen: ‘Mijn moeder greep in’

De nederlaag tegen Duitsland in de WK-finale van 2014 met Argentinië (1-0) kwam erg hard binnen bij Gonzalo Higuaín. De spits van Juventus, destijds 26 jaar, overwoog zelfs om te stoppen met voetbal. De routinier vertelt in gesprek met Marca dat zijn moeder hem uiteindelijk heeft overtuigd om als profvoetballer actief te blijven. "Mijn moeder greep in", aldus de goaltjesdief.

Higuaín miste in de eindstrijd enkele kansen, waarna hij veel kritiek kreeg in eigen land. "Ik heb er nog spijt van dat ik niet meer naar buiten durfde, bang wat mensen van me zouden zeggen. Veel mensen zeggen: met al het geld dat jullie verdienen... Maar je kan geen vrienden kopen. Ik wil bijvoorbeeld mijn moeder zien, maar zij woont vijftien uur van mij vandaan. Natuurlijk kan ik een vliegticket betalen, maar het is niet zo dat ze maar tien minuten van me vandaan woont. Al dat soort dingen zien de mensen niet."

"Wat de mensen wel zien? Dat je de bal in het net schiet, want daar krijg je voor betaald", vervolgt de ex-speler van onder meer Chelsea en Real Madrid op een cynische toon. "Ik heb in de beste competities gespeeld, bij de beste teams, op drie WK's, op de Copa América... Toen ik vijf jaar oud was, had ik nooit gedacht dat ik ook maar tien procent van dat alles had kunnen realiseren. Waarom moet ik me zorgen maken over wat andere mensen van mij zeggen? Toen ik dat begon te begrijpen, ging ik weer leven."

Na de finale van het WK moest Higuaín veel kritiek verwerken. "Het is niet makkelijk als er wordt gezegd: deze gast kan het niet meer, hij is een mislukking, hij kan niet voetballen.. Dat doet pijn. Het klopt dat we onze doelen niet hebben bereikt, maar een mislukking? Drie finales halen is geen mislukking. Iedereen die als kind had gedroomd om prof te worden: hebben die ook gefaald?"

"Ik was helemaal gereed om ermee te stoppen", vervolgt Higuaín over zijn emoties na de verloren WK-finale. "Mijn moeder heeft me echter weer op gang gebracht. Als het aan mij lag, was ik gestopt met voetbal. Voetbal is iets waar ik enorm van houd, maar ik houd nog meer van mijn moeder. Ze zei dat ze het mij niet toestond om te stoppen en daarom houd ik van haar", besluit de routinier.