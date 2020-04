Nederlandse topclubs krijgen slecht nieuws uit Spanje te verwerken

Rodrigo Riquelme zal komende zomer hoogstwaarschijnlijk niet naar de Eredivisie verkassen. Eerder meldden diverse media dat onder meer Ajax, PSV, Feyenoord en AZ hun vizier hadden gericht op het talent van Atlético Madrid. De Nederlandse topclubs konden zogenaamd vanwege zijn aflopende contract relatief eenvoudig toeslaan, maar volgens AS is er sprake van een misverstand.

De Spaanse krant meldt zondag dat Riquelme helemaal niet transfervrij is. Naar verluidt ligt de twintigjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler nog tot de zomer van 2021 vast, waardoor een definitieve overstap naar een club uit de Eredivisie in de komende maanden onrealistisch lijkt. Atlético wil graag verlengen met Riquelme, maar door de coronacrisis zijn de gesprekken over een nieuwe verbintenis voorlopig stilgelegd.

Atlético’s ‘Roro’ gelinkt aan Nederlandse top: ‘Hij is een Trequartista’

Riquelme, die momenteel bij de Madrilenen over een afkoopclausule van circa dertig miljoen euro beschikt, weet volgens de berichtgeving nog niet of hij gaat verlengen bij Atlético. De jongeling heeft met name in de wedstrijden in de UEFA Youth League indruk weten te maken. Niet alleen Nederlandse topclubs hebben de vleugelspeler op de radar staan.

Real Madrid zou een oogje hebben op de belofte, terwijl ook Real Betis en Valencia een transfer zien zitten. Vanuit Schotland hebben Celtic en Rangers FC interesse. De Spanjaard heeft tot dusver twee keer meegedaan bij de hoofdmacht van los Colchoneros. Zowel bij het competitieduel met SD Eibar in september (3-2 winst) als bij de bekerwedstrijd tegen Cultural Leonesa in januari (2-1 verlies) mocht Riquelme enkele minuten meespelen.