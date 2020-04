‘Navraag bij vader leidt ’Neymar-achtige‘-transfer Mbappé naar Engeland in’

Jürgen Klopp is er volgens Le10Sport veel aan gelegen om Kylian Mbappé naar Liverpool te halen. De manager van the Reds zou reeds contact hebben opgenomen met Wilfried Mbappé, de vader van de topschutter van Paris Saint-Germain, om uitvoerig over de toekomst van diens zoon te praten. Klopp aast naar verluidt op een grote aankoop in de volgende transferperiode, daar er geruchten zijn opgedoken in de Spaanse media dat Sadio Mané Liverpool gaat inruilen voor Real Madrid.

Liverpool was volgens de Daily Mail in 2017 al in de markt voor Mbappé, die destijds echter AS Monaco inruilde voor Paris Saint-Germain. De grootmacht uit Parijs nam de aanvaller een jaar later voor 175 miljoen euro definitief over. Mocht de koploper in de Premier League serieus nadenken over een bod op Mbappé, dan zal de recordtransfer van Neymar moeten worden verbroken, zo klinkt het. PSG legde bijna drie jaar geleden 222 miljoen euro neer voor de van Barcelona afkomstige aanvaller. Door de coronacrisis is het echter nog maar de vraag of Liverpool boven dat bedrag wil gaan zitten.

Paris Saint-Germain - Stories of the Day

Klopp liet in november vorig jaar nog weten dat de eventuele komst van Mbappé naar Liverpool een lastige kwestie zou worden. "Ik denk niet dat er momenteel een club is die hem van PSG zou kunnen overnemen", verwees de Liverpool-manager in de Engelse media naar het prijskaartje om de nek van Mbappé. "Zo kijk ik er tegenaan. Liverpool behoort tot de clubs die hem niet kunnen halen, zo simpel is het. Op sportief gebied zijn er voldoende redenen om hem te contracteren, maar het gaat in dit geval puur om geld. In dat opzicht maken we geen schijn van kans."

AS wist enkele dagen geleden te melden dat Real nadrukkelijk in de markt is voor Mbappé, maar dat de Koninklijke vanwege de coronacrisis liever nog een jaar wacht. De Spaanse grootmacht hoopt dat de vraagprijs voor de PSG-spits dan is gezakt van 300 naar 150 miljoen euro. Trainer Zinédine Zidane is zeer gecharmeerd van zijn landgenoot, die in Frankrijk nog vastligt tot medio 2022. PSG heeft geprobeerd om Mbappé een nieuw en verbeterd contract voor te schotelen, maar volgens onder meer Le10Sport hebben de gesprekken niets opgeleverd.