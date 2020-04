Zondag, 26 April 2020

Juventus zet vijf spelers in als mogelijk ruilmiddel

Indien de overname van Newcastle United wordt afgerond, moet een verrassende kandidaat de nieuwe manager worden. Kevin Keegan, sinds 2008 al niet meer werkzaam als trainer, staat dan voor een terugkeer. (Daily Mirror)

Borussia Dortmund is van plan om opnieuw een talent uit Engeland weg te halen. Bukayo Saka van Arsenal is op het verlanglijstje van die Borussen verschenen. (The Sun)

Juventus heeft Manchester United de nodige spelers in ruil aangeboden voor Paul Pogba. Douglas Costa, Miralem Pjanic, Alex Sandro, Aaron Ramsey of Adrien Rabiot kan als ruilmiddel ingezet worden in een deal over de Franse middenvelder. (Tuttosport)

Alfredo Morelos wordt andermaal nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar de Premier League. De Colombiaanse spits van Rangers FC is op de radar verschenen bij Leicester City en West Ham United. (The Sun)

Sampdoria is van plan om zich op korte termijn bij Barcelona te melden voor Juan Miranda. De vleugelverdediger wordt tot de zomer van 2021 verhuurd aan Schalke 04, maar weet in Duitsland niet te overtuigen. (Mundo Deportivo)