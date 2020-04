KNVB vreest strop van 400 miljoen euro en schakelt overheid in

Het definitief stilleggen van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie heeft grote financiële gevolgen voor de clubs. De KNVB rept over een gezamenlijk verlies van driehonderd miljoen euro, maar directeur betaald voetbal Eric Gudde denkt dat het totale inkomstenverlies kan oplopen tot vierhonderd miljoen euro. De voetbalbond schakelt dan ook de hulp in van de Nederlandse regering.

"Wij luiden de noodklok over de gevolgen voor onze sector. Wij vragen u om samen met ons te zoeken naar creatieve, reële en beschikbare oplossingen voor het betaalde voetbal", schrijft Gudde in een brief naar de overheid, een schrijven dat in handen is gekomen van de NOS. De KNVB-directeur hoopt op steun van de regering, maar weet dat de voetballerij zelf ook met drastische maatregelen moet komen om de coronacrisis het hoofd te bieden. "Hierbij worden taboes niet geschuwd."

De KNVB wist zelf al een financieel steunpakket op te tuigen, terwijl volgens de voetbalbond de clubs die zich voor Europees voetbal plaatsten de 'zware morele verplichting' hebben om een kwart van de Europese gelden te verdelen onder de overige Eredivisie-clubs. "Maar veel van de kosten betreffen doorlopende contracten, afschrijvingskosten, huur- en onderhoudskosten. Die zijn binnen het betaald voetbal niet eenvoudig te beperken. Om dat allemaal op te vangen, is dan ook hulp en samenwerking met de overheid nodig om het voortbestaan van de sector te kunnen waarborgen", zo benadrukt Gudde in de brief.

In de schatting van vierhonderd miljoen euro aan verlies neemt de KNVB de actuele ontwikkelingen van de coronacrisis mee, zo meldt de NOS. Het seizoen wordt definitief niet afgemaakt en de stadions zullen voorlopig leeg blijven. Gudde verwacht zelfs dat er dit kalenderjaar niet meer met publiek kan worden gespeeld in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Het stopzetten van de jaargang 2019/20 levert al een schadepost op van 96 miljoen euro, terwijl de problemen rondom de start van het nieuwe seizoen volgens de KNVB zorgen voor een extra strop van 204 miljoen euro.