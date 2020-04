‘Barcelona heeft grote slag bij Ajax momenteel ‘onder controle’’

Er bestaat de nodige belangstelling voor André Onana. De 24-jarige doelman van Ajax werd eerder in verband gebracht met Paris Saint-Germain, Chelsea en Tottenham Hotspur, terwijl ook Barcelona nadrukkelijk geïnteresseerd zou zijn in de diensten van de sluitpost. Sport schrijft dat de Catalanen het binnenhalen van Onana momenteel ‘onder controle’ hebben.

Barcelona was afgelopen zomer al in de markt voor Onana, maar de aanwezigheid van Jasper Cillessen maakte een terugkeer van de Ajax-sluitpost naar Spanje nog onmogelijk. Het duurde relatief lang voordat de Nederlandse doelman een besluit nam over zijn toekomst en uiteindelijk verkaste hij naar Valencia, terwijl Neto de omgekeerde weg bewandelde. Onana tekende een verbeterd contract bij Ajax, dat nog loopt tot medio 2022, en daarbij werd de afspraak gemaakt dat hij komende zomer in principe een transfer zou maken. De Amsterdammers houden voorlopig vast aan de vraagprijs van veertig miljoen euro.

De regerend kampioen van Spanje heeft voorzichtig al contact opgenomen met Onana, al zal er nog geen concrete actie worden ondernomen voor het vertrek van Neto. Daarmee heeft Barcelona volgens Sport de strijd om Onana ‘onder controle’ en de doelman van Ajax heeft ook een duidelijke voorkeur voor een terugkeer naar Catalonië, waar hij 2010 en 2015 al speelde. In eerste instantie moet Onana tweede doelman worden achter Marc-André Ter Stegen, die de laatste tijd overigens ook geregeld in verband gebracht wordt met een vertrek bij Barcelona.

Met zijn ‘Europese ervaring, voetballende kwaliteiten, jeugdigheid en behendigheid’ staat Onana bovenaan het verlanglijstje bij Barcelona. De clubleiding van de Spaanse topclub heeft overwogen om Iñaki Peña, doelman van Barcelona B, door te schuiven naar de eerste selectie, maar het wordt voor zijn carrière beter geacht om hem een jaar te verhuren. Ondanks dat er toekomst wordt gezien in Peña, zal hij geen jaar op de bank gaan zitten. De vraag is of Onana hier wel voor openstaat, al schrijft Sport dat de doelman van Ajax in de huidige markt wil wachten op Barcelona.

Paris Saint-Germain is het ‘meest geïnteresseerd’ in Onana, daar les Parisiens een doelman zoeken die kan concurreren met Keylor Navas. Ook Tottenham Hotspur en Chelsea werden genoemd als belangstellenden voor Onana, al zouden the Blues inmiddels zijn afgehaakt. De Daily Telegraph schreef dat Kepa Arrizabalaga in ieder geval nog één seizoen het vertrouwen krijgt van manager Frank Lampard, waardoor de komst van Gianluigi Donnarumma van AC Milan of Onana niet aan de orde is.