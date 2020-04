Pieters flirt met rentree in Eredivisie: ‘Daar wil ik heel graag afsluiten’

Erik Pieters beschikt bij Burnley over een contract tot medio 2021, met de optie om de samenwerking met een jaar te verlengen. Desondanks lijkt het er niet op dat de 31-jarige linksback zijn loopbaan in Engeland gaat afsluiten. Pieters speelde tussen 2006 en 2008 in het shirt van FC Utrecht en de routinier zou het geweldig vinden om ooit weer terug te keren in de Galgenwaard.

FC Utrecht-voorzitter Frans van Seumeren laat zich in het sportprogramma van RTV Utrecht alvast uit over een mogelijke terugkeer van Pieters. "Ik zou het hartstikke leuk vinden", geeft de preses van de Domstedelingen ruiterlijk toe. Om er enigszins met een kwinkslag aan toe te voegen "Erik heeft wel eens gezegd dat hij zijn carrière wil afsluiten in Utrecht, dus we houden wel contract, Erik!"

"Dat staat nog steeds", reageert Pieters vanuit Engeland. "Het ligt natuurlijk aan het juiste moment en de juiste tijd, maar ik zou heel graag willen afsluiten bij Utrecht. En als dat niet als speler lukt, dan maar als iets anders. Dat is voorlopig nog toekomst, maar die woorden gelden nog steeds." Pieters, die later voor PSV, Stoke City en SC Amiens uitkwam, heeft louter goede herinneringen aan zijn tijd in Utrecht. "Natuurlijk, FC Utrecht blijft mijn club, dat weet iedereen. Daar is het voor mij allemaal begonnen. FC Utrecht heeft me de kans gegeven om dit te mogen doen."

"Ik heb veel te danken aan FC Utrecht. Ik heb een EK mogen spelen op jonge leeftijd, aan het WK meegedaan en zelfs op de Olympische Spelen gestaan", aldus Pieters, die 58 wedstrijden speelde voor FC Utrecht en 18 keer uitkwam voor het Nederlands elftal. "Ik zat als jong kindje al op de tribune, want mijn vader is fan van FC Utrecht, ik zat bij de Junior Tigers en daarna heb ik zelf de jeugdopleiding doorlopen. Dus de club zit al van jongs af aan in mijn hart."