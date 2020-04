Ten Hag: ‘Alle seinen staan momenteel even op rood, alles staat on hold’

Ajax neemt komende zomer in ieder geval afscheid van Hakim Ziyech, die de overstap naar Chelsea maakt. Het is de vraag of de Amsterdammers meer spelers kwijtraken, daar de coronacrisis voor veel onzekerheid op de transfermarkt zorgt. Erik ten Hag beaamt in een interview met het Algemeen Dagblad dat het momenteel onzekere tijden zijn voor Ajax.

“Ik wil niemand kwijt. Tegelijkertijd is het algemeen bekend dat Ajax ieder seizoen minimaal wel één of twee uitgaande transfers nodig heeft. Met Hakim Ziyech is er al eentje gedaan. En ik weet dat er afspraken liggen met een aantal spelers. Alleen dan moet er wel een club met het juiste bedrag komen. En dat hangt dus in deze onzekere tijden af van de geldstromen in de grotere competities, die weer op gang moeten komen, maar waar ook veel onzekerheid leeft”, aldus Ten Hag, die stelt dat het sportief ‘niet per se ongunstig’ is als grotere clubs in Europa minder te besteden hebben.

Met Antony werd er reeds een versterking binnengehaald en Ten Hag stelt daarmee dat in een ‘prima selectie’ alle posities dubbel bezet zijn. “Ons doel blijft overeind: een representatieve selectie, waarmee we in Europa kunnen uitkomen. Die inkomsten heeft de club nodig, en het is ook belangrijk voor het totale Nederlandse voetbal. Die ambities zijn duidelijk en ik heb niet het gevoel dat Ajax daar concessies in gaat doen”, zegt de oefenmeester van Ajax. De kans is wel aanwezig dat Antony de enige zomerse aanwinst van de Amsterdammers blijft.

“Alle seinen staan momenteel even op rood, alles staat on hold. Dat kan ik ook wel begrijpen, want we zitten in een onzekere periode. Ajax zit nu financieel nog in een goede positie, maar dat verandert als de coronacrisis te lang gaat duren”, benadrukt Ten Hag. De huurovereenkomsten met Bruno Varela en Ryan Babel lopen af, terwijl Klaas-Jan Huntelaar in het bezit is van een aflopende verbintenis. “We zullen sowieso met Klaas-Jan in gesprek gaan, ook hoe hij erin staat. Door de coronacrisis heeft dat nog niet plaatsgevonden, maar dat gaat nog wel gebeuren.”