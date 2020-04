‘32 miljoen voor Bergwijn voelt dubbel zoveel waard, PSV heeft het hard nodig'

De directie van PSV levert vanwege de aanhoudende coronacrisis tijdelijk twintig procent van het salaris in en het is goed mogelijk dat de A-selectie op termijn ook te maken krijgt met een salarisverlaging van enkele maanden. Algemeen Toon Gerbrands is gezien de huidige crisis blij dat PSV erin is geslaagd om Steven Bergwijn voor een fraai bedrag te verkopen aan Tottenham Hotspur in de winterse transferperiode en dat er aan het begin van het seizoen een weloverwogen begroting is opgesteld.

Gerbrands sprak samen met technisch manager John de Jong al over de positie van PSV op financieel gebied. "Gewoon als volwassen mensen. Dan eis ik niets, maar vraag ik of ze daarover na willen denken", verwijst de bestuurder in gesprek met Voetbal International naar het idee van een tijdelijke salarisverlaging in het Philips Stadion. "Gaan we komende week samen op terugkomen. Hier moeten we samen uitkomen. En uiteindelijk zal de vraag overal komen, maar ik ben blij dat wij er als directie van PSV al mee begonnen zijn. Alles gaat tellen."

PSV lijkt ondanks de coronacrisis en de financiële gevolgen daarvan voor het achtste jaar op rij zwarte cijfers te gaan schrijven. "Globaal kun je nu wel zeggen dat we ons voor de cijfers van dit seizoen geen zorgen hoeven te maken. De conservatieve begrotingsmethode waar niet in wordt gezet op Champions League-voetbal blijkt nu goud waard." Ook de 32 miljoen euro die PSV ontving voor de verkoop van Bergwijn aan Tottenham komt met de kennis van nu bijzonder goed van pas. "Achteraf mag je natuurlijk ontzettend blij zijn dat je Steven Bergwijn goed hebt kunnen verkopen aan het begin van dit jaar. Dat was toen al veel geld, maar voelt nu als dubbel zoveel waard. We zullen het hard nodig hebben."

Gerbrands denkt dat PSV de zaken redelijk onder controle heeft, maar de algemeen directeur vreest voor de situatie op termijn bij andere profclubs. "Ik heb geen zin om over anderen te praten, maar als we ervan uitgaan dat we nu al tot september, oktober zonder publiek gaan spelen, ben ik erg benieuwd hoe clubs dat op gaan vangen en dan heb ik het niet over de kleintjes in de Eerste Divisie", waarschuwt de PSV-bestuurder. "De hele bedrijfstak loopt zomaar zo’n 150 miljoen euro aan inkomsten mis. Heb je niet een beetje reserve, dan ga je dat niet opvangen. Dan moet je ook gewoon inleveren waar dat kan. En ja, dat gaat pijn doen."