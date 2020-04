Sky Sports wijst voor ‘Europe's best academy’ naar Nederland

AZ besloot het inmiddels beëindigde Eredivisie-seizoen op een tweede plaats, waarmee de Alkmaarders een plaats in de voorronde van de Champions League hebben verdiend. De prestaties van de formatie van trainer Arne Slot zijn in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. Sky Sports vraagt zich af of de jeugdopleiding van AZ ‘Europe's best academy’ is.

Met Calvin Stengs, Myron Boadu, Teun Koopmeiners en Owen Wijndal werden de grootste smaakmakers van het afgelopen seizoen zelf opgeleid door AZ. “Tel daar ook Thomas Ouwejan, Kenzo Goudmijn, Joris Kramer en Ferdy Druijf bij op en het is makkelijk om te zien waarom AZ kan claimen dat men de beste jeugdopleiding van Europa heeft”, schrijft Sky Sports. Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleidingen bij AZ, beaamt dat er sprake is van een bijzondere lichting.

“Iedere lichting is anders, het draait allemaal om het talent en het individu. Maar met onze visie op leren en met geduld, zijn we ervan overtuigd dat talenten blijven verschijnen. Ons eerste selectie bestaat voor 67 procent uit spelers uit de eigen jeugdopleiding, van wie zes of zeven spelers regelmatig in de basiself staan. Dat is een goed teken. Het hoort bij onze visie dat de grootste talenten een kans krijgen om te spelen. Ze zullen een kans krijgen als ze die verdienen”, geeft Brandenburg te kennen.

“Er ligt een pad voor alle jeugdspelers van AZ en ze zien ons track record van de afgelopen jaren. Ze willen slagen en worden letterlijk omringd door succesverhalen op ons trainingscomplex. Het helpt ook absoluut om spelers binnen te kunnen halen”, gaat het hoofd jeugdopleidingen van AZ verder. Hij gaat dieper in op de manier van werken binnen de jeugdopleiding van AZ. “Iedere training moet verrassend zijn, dus we proberen onze spelers uit te dagen door omstandigheden te veranderen.”

“Dat doen we bijvoorbeeld door de ondergrond te veranderen, omdat daarmee een andere techniek wordt gevraagd. We veranderen ook soms de grootte van de bal. Een ander voorbeeld is dat we verschillende formaties te hanteren. Daarmee proberen we onze spelers uit te dagen om over de wedstrijd na te denken”, vervolgt Brandenburg. “We willen spelers opleiden die verschillende dingen kunnen en niet één formatie geleerd hebben. We geloven dat er op deze manier verschillende, creatieve persoonlijkheden ontstaan.”

“We kunnen niet achterover leunen en toekijken, we moeten innovatief blijven. Anders slokken de grotere clubs met meer middelen ons op. We kunnen niet winnen op basis van middelen, want sommige grotere clubs hebben in dat opzicht veel meer dan wij. Dat maakt het belangrijk om anders te denken. We proberen continu onze horizon te verbreden”, stelt Brandenburg. “We denken graag groot en daar is onze opleiding op ingericht. Het is continu de bedoeling om andere aspecten toe te voegen aan ons programma. Daarin leren we ook van andere sporten of succesvolle bedrijven. Wat is hun strategie? Hoe scouten zij talent?”