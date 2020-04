‘Ibrahimovic moest stoppen met die circuskunstjes toen hij overkwam van Ajax’

Fabio Capello haalde Zlatan Ibrahimovic in 2004 naar Juventus, maar de Italiaanse trainer was in eerste instantie niet onder de indruk van de Zweedse aanvaller. Volgens de voormalig oefenmeester van La Vecchia Signora zag de van Ajax overgekomen spits voetbal vooral als een leuk spelletje. Capello constateerde tevens dat Ibrahimovic nog helemaal geen killersmentaliteit bezat, al kwam daar gaandeweg wel verandering in tijdens diens verblijf in Turijn.

"Zlatan zag voetbal als een soort hobby toen hij overkwam van Ajax", verklaart Capello in een interview met Sky Sport 24. "Scoren voelde voor hem niet als een verplichting. Maar met zijn potentieel was het noodzakelijk dat hij vaker het net zou vinden en zou stoppen met die circuskunstjes. Dat moest ik hem wel eerst duidelijk maken, zodat hij zou uitgroeien tot een speler van wereldklasse. Op 38-jarige leeftijd behoort Ibrahimovic namelijk nog steeds tot de top. Dat heeft hij zelf bereikt, ik heb hem alleen maar advies gegeven." Ibrahimovic kwam bij Juventus tot 23 doelpunten in 70 Serie A-wedstrijden. In 2006 ruilde hij de club in voor Internazionale.

Kevin-Prince Boateng speelde jaren later samen met Ibrahimovic bij AC Milan. De middenvelder annex aanvaller veroverde met de aanvaller uit Zweden aan zijn zijde de landstitel in 2011 en drong er bij de clubleiding op aan om het contract van Ibrahimovic zo snel mogelijk te verlengen. "Hij maakte altijd het verschil", vertelt Boateng aan Sky Italia. "Samenspelen met hem was heel makkelijk, ik begreep gelijk wat hij bedoelde. Ibrahimovic eist altijd een hoop van zijn ploeggenoten, maar ik kreeg juist veel vrijheid van hem. Ik kreeg van hem altijd droomballen aangespeeld."

"Ibrahimovic was de perfecte aanvalspartner", aldus Boateng, die bij AC Milan nooit kan verslappen. "Ibrahimovic kwam altijd gelijk met kritiek als hij verkeerd werd aangespeeld of als iemand zich niet goed opstelde voor het doel. Maar daarmee leerde hij ons ook dingen." Ibrahimovic keerde in januari terug bij AC Milan, dat de routinier een contract voor een halfjaar voorlegde. De voormalig aanvaller van onder meer Barcelona en Manchester United heeft nog geen duidelijkheid gegeven aangaande een langer verblijf, al zijn er reeds verhalen opgedoken in de Italiaanse media dat de Zweedse spits het San Siro na dit seizoen verlaat.