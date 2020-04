AZ komt weer in actie en deelt contract uit aan ‘complete vleugelverdediger’

AZ beschikt ook de komende twee seizoenen over Quinten Dekkers. De negentienjarige vleugelverdediger zette in het AFAS Stadion een handtekening onder zijn eerste profcontract, dat loopt tot medio 2022. Dekkers sloot in 2014 aan bij de jeugdopleiding van AZ en behoorde voor de coronacrisis tweemaal tot de wedstrijdselectie van Jong AZ. Een debuut in het betaald voetbal is echter nog niet aan de orde geweest. AZ deelde afgelopen vrijdag ook al een profcontract uit aan Bram Franken, de aanvoerder van AZ Onder-19.

"Dit voelt heel fijn", stelt Dekkers in een reactie op de website van AZ. "Het hele seizoen is het mijn doel geweest een contract bij AZ af te dwingen. Ik ben hard blijven werken en dat heeft zich uitbetaald. Het doet me goed dat AZ mij zelfs in deze onzekere tijden met het coronavirus een kans wil geven." Dekkers was dit seizoen een vaste waarde in AZ Onder-19, dat met overmacht de eerste plaats bezette in de kampioenspoule.

Dekkers is van mening dat hij voor de coronacrisis flinke stappen heeft gezet in zijn ontwikkeling als verdediger. "Ik kan inmiddels met links bijna net zo goed uit de voeten als met rechts", verduidelijkt de ambitieuze jeugdexponent van AZ. "Dat zorgt ervoor dat ik nu dreigend kan zijn met acties aan de binnenkant van het veld. Daarnaast ben ik ook in verdedigend opzicht beter geworden. Voor komend seizoen hoop ik een basisplek te verdienen bij Jong AZ en wil ik blijven groeien in mijn ontwikkeling."

Hoofd opleidingen Paul Brandenburg noemt Dekkers een ‘complete vleugelverdediger’. "Quinten heeft veel kwaliteiten in huis die van een moderne back worden gevraagd. Hij is fysiek sterk, staat verdedigend zijn mannetje, komt graag mee op in het aanvallen en beschikt over veel loopvermogen. Bovendien kan hij op beide flanken uit de voeten. Dat is zowel voor zijn trainers als voor Quinten zelf prettig, want dat vergroot je kansen in het team en je hele carrière", zo besluit de AZ-opleider.