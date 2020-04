Verbijsterde Borst sabelt KNVB neer: ‘Dat schaamteloze gebrek aan solidariteit’

De KNVB legde afgelopen vrijdag het seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie in zijn geheel stil, nadat er eerst via een stemming navraag was gedaan bij de clubs over de promotie- en degradatieplaatsen. Een meerderheid was ervoor om de bestaande regeling in stand te houden aan de hand van de huidige ranglijst, maar desondanks bleven degradatiekandidaten ADO Den Haag en RKC Waalwijk behouden voor de Eredivisie. SC Cambuur en De Graafschap zagen promotie in rook opgaan. Analist en columnist Hugo Borst zet twee dagen later grote vraagtekens bij de hele gang van zaken.

"Het is zeer onverwacht en ook wel verbijsterend", opent Borst zijn analyse zondagochtend in het televisieprogramma WNL Op Zondag. "Het is knarsetandend binnengekomen bij De Graafschap en natuurlijk ook bij Cambuur. De KNVB had ook een verzoek bij de overige 34 clubs neergelegd, wat willen jullie? Zestien clubs waren voor een promotie-degradatieregeling. Maar de KNVB zei toen: ‘We hebben negen tegenstemmers, maar ook negen onthoudingen'. Die hebben ze vervolgens opgeteld bij de tegenstemmers."

"Dat is krankzinnig en het deugt volgens mij ook niet", vervolgt Borst zijn relaas. "De procedure van de KNVB deugt gewoon niet. Daarom geef ik clubs als FC Utrecht, dat er ook slecht vanaf is gekomen, Cambuur en De Graafschap nog wel een kansje bij de rechter. Niet wat betreft het sportieve gedeelte, maar wel gezien de procedure. Het is allemaal toch wel een beetje dubieus." FC Utrecht, dat Europees voetbal misloopt en de bekerfinale niet kan spelen, is sowieso van plan om naar de rechter te stappen. Cambuur en De Graafschap onderzoeken de juridische mogelijkheden om het eindoordeel van de KNVB aan te vechten.

Het gebrek aan eensgezindheid bij de overige clubs is Borst een doorn in het oog. "Het erge van de KNVB en de voetballerij is dat schaamteloze gebrek aan solidariteit. Die hele tak staat op springen, want er komt straks zonder publiek geen geld meer binnen. Dan moet je zorgen dat je een goed plan hebt", aldus Borst, die afsluit met een kwinkslag. "We snakken naar een Vader des Vaderlands. Ik weet niet of Mark Rutte nog tijd heeft, maar als hij in de voetballerij de boel een beetje kan opknappen, dat zou toch wel fijn zijn."