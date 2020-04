Woedende Tadic doet er een schepje bovenop: ‘Dit is een ramp’

Doordat tot 1 september vergunninghoudende evenementen, waaronder ook profvoetbal zonder publiek valt, verboden zijn, is er een einde gekomen aan het Eredivisie-seizoen. Ajax is weliswaar het seizoen geëindigd als eerste en krijgt het bijbehorende beste Champions League-ticket, maar wordt niet uitgeroepen tot kampioen. Dusan Tadic liet vrijdag al weten dat hij zich bestolen voelt en doet daar in gesprek met het Spaanse AS nog een schepje bovenop.

“Ik ben absoluut niet blij. Ik had een finale tegen AZ willen spelen”, zo laat Tadic optekenen door de Spaanse krant. “Natuurlijk kon ik niet blij zijn toen ik dit nieuws hoorde. Het is niet eerlijk dat er dit seizoen geen kampioen van Nederland is. Mensen die me kennen, weten dat ik een voetballer ben en van het spelletje houd. We hebben een goed seizoen gehad... Ik voetbal om wedstrijden te winnen, titels te winnen, iets te bereiken. We hebben weliswaar de eerste plaats in de competitie, dan moeten we ook de titel krijgen.”

“Ik zou er zelfs mee instemmen om een beslissende wedstrijd te spelen tegen AZ. De winnaar van die wedstrijd is kampioen. Maar om geen kampioen aan te wijzen, is een ramp”, zo is de aanvoerder van Ajax stellig. Hij krijgt vervolgens de vraag of meer spelers er zo in staan. “Dit is mijn mening, natuurlijk”, zo antwoordt Tadic. Hij zou het een goed idee vinden als er weer in kleine groepjes getraind zou worden.

“Zoals ze ook in Duitsland doen, als het het maar mogelijk en veilig is. Uiteindelijk willen we allemaal zo snel mogelijk op honderd procent terugkeren”, stelt Tadic. De Servische aanvaller was dit seizoen goed voor 16 doelpunten en 21 assists in 42 officiële wedstrijden. “Het is duidelijk dat we in deze periode moeten focussen op de gezondheid. We moeten iedereen proberen te helpen, zodat we zo snel mogelijk kunnen terugkeren naar het normale leven.”