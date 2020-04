Zondag, 26 April 2020

Ángel Di María op weg naar Manchester United

Borussia Dortmund wil Julian Draxler van Paris Saint-Germain overnemen. De middenvelder, die nog een contract voor een jaar heeft, genoot in januari interesse van Hertha BSC, maar PSG verleende geen medewerking. (Kicker)

Arsenal staakt de gesprekken met Pierre-Emerick Aubameyang over een nieuw contract definitief. De club gaat er niet meer van uit dat de spits ‘nee’ zal zeggen tegen tal van topclubs in binnen- en buitenland. (The Sun)

Een opmerkelijke zet van Paris Saint-Germain in de strijd om Paul Pogba. De Parijse club biedt niet alleen Julian Draxler als wisselgeld bij Manchester United aan, maar ook ex-Mancunian Ángel Di María. (The Sun)

Aston Villa en Crystal Palace willen dezelfde manager: Sean Dyche. Het is maar zeer de vraag of de manager voor Burnley behouden blijft, daar de club door de coronacrisis in financiële moeilijkheden verkeert. (Daily Mail)

Ivan Rakitic kan zijn loopbaan in de Premier League vervolgen. Tottenham Hotspur is de volgende club met meer dan gemiddelde interesse in de middenvelder, die bij Barcelona niet altijd verzekerd is van speeltijd. (Daily Mirror)