Diego Costa: ‘Bij Real Madrid zou hij het geen seizoen volhouden, nooit’

De relatie tussen Diego Costa en Antonio Conte heeft alle uitersten in zich. Het tweetal won samen de landstitel met Chelsea, maar een onderlinge ruzie was ook de oorzaak dat de Spaanse Braziliaan medio 2017 uit Londen vertrok en bij Atlético Madrid tekende. Hoewel hij met twintig goals een enorm aandeel in de landstitel had, kreeg hij tijdens zijn vakantie een sms van Conte met daarin de boodschap dat hij geen toekomst meer had bij de club.

Een half jaar eerder waren de eerste breuken al zichtbaar. Conte verzekerde dat Diego Costa per se een transfer naar China wilde maken, terwijl de aanvaller juist beweerde dat hij zijn contract wilde verlengen én dat de Italiaan daar eigenhandig een stokje voor had gestoken. “Conte en ik hebben buiten de lijnen problemen gehad”, erkent Diego Costa zondag in gesprek met ESPN Brasil. “Maar ik denk dat hij echt een goede trainer is.”

“Maar om een geweldige, écht geweldige trainer te zijn, zal hij de persoonlijke kant van zijn management moeten veranderen”, zo oordeelt de Spaans international. Conte vertrok uiteindelijk een jaar later, noodgedwongen, bij Chelsea. De voormalig bondscoach van Italië genoot destijds interesse van Real Madrid, alvorens hij zich aan Internazionale verbond.

Het was een wijze beslissing om niet bij de stadsgenoot van Atlético te tekenen, zo denkt Diego Costa. “Hij is heel achterdochtig. Bij een club als Real Madrid, om maar een voorbeeld te noemen, zou hij het geen seizoen volhouden. Nooit.” Diego Costa sprak eveneens over zijn interlandloopbaan. Hij speelde twee oefeninterlands met Brazilië, alvorens hij koos voor het nationale elftal van Spanje. Dat zorgde destijds voor veel kritiek vanuit zijn vaderland, maar Diego Costa wijst Luiz Felipe Scolari aan als oorzaak.

“Na de oefeninterland tegen Rusland vertelde Scolari mij dat hij mij weer zou oproepen omdat ik niet veel minuten had gemaakt. Ik denk dat hij gewoon maar wat riep. Of om mij te testen. Ik weet nog goed dat er de nodige spitsen geblesseerd waren, maar Scolari selecteerde mij niet. Ik hield mij koest, maar werd ook niet geselecteerd voor de Confederations Cup. De mogelijkheid om voor Spanje uit te komen diende zich aan en ik ben daarop ingegaan. Daar kon ik geen ‘nee’ tegen zeggen. In Brazilië beweerden ze dat Scolari mij wilde, maar hij heeft mij nooit gebeld. Ik zou de dromen van miljoenen Brazilianen hebben geruïneerd, zo werd er geschreven. Maar waarom niet schrijven dat Scolari mij niet nodig had? Zo simpel is het.”