‘Everton en Brands melden zich bij AZ met bijna veertien miljoen euro’

Everton richt zijn pijlen op Teun Koopmeiners. Technisch directeur Marcel Brands verwacht dat een bod van twaalf miljoen pond, omgerekend 13,7 miljoen euro, genoeg zal zijn om de middenvelder van AZ in te lijven, zo schrijven Engelse media zondag. De Merseyside-club kijkt naar een long-term replacement voor Morgan Schneiderlin of Gylfi Sigurdsson.

Brands wordt in Engeland omschreven als ‘een grote fan’ van Koopmeiners, die met AZ een uitstekend seizoen doormaakte en uiteindelijk, na het besluit van de KNVB, als tweede in de Eredivisie eindigde. Zowel Schneiderlin als Sigurdsson is dertig jaar en de clubleiding kijkt dan ook voorzichtig naar een opvolger voor de lange termijn.

Het valt ook niet uit te sluiten dat Schneiderlin of Sigurdsson in de zomer van de hand wordt gedaan, daar beiden voor een flink bedrag op de loonlijst staan. Engelse media verwachten dat the Toffees in de komende maanden ook biedingen op Moise Kean vanuit Italië kunnen verwachten en daarmee de deal voor de 22-jarige Nederlander kunnen bekostigen. De spits heeft in Engeland niet aan de verwachtingen kunnen voldoen en is nu in opspraak geraakt vanwege een recente lockdownparty.

Engelse media verzekeren dat Koopmeiners ook in beeld bij AC Milan is. AZ brak in november vorig jaar nog het contract van de middenvelder open tot de zomer van 2023. Het Noordhollands Dagblad verzekerde destijds desondanks dat Koopmeiners, die sinds zijn tiende in Alkmaar speelt, nog altijd uit was op een zomerse transfer naar het buitenland.

“Maar het heeft geen zin het daar nu over te hebben”, gaf Koopmeiners toentertijd te kennen. “Je kunt wel van alles willen, maar je moet maar afwachten wat er gebeurt en of er clubs komen.” Koopmeiners kwam dit seizoen tot 42 duels in alle competities en was daarin goed voor 16 treffers, voornamelijk vanaf elf meter.