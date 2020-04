Quincy Promes pronkt met luxe speeltje; Van der Sar brengt verdrietig nieuws

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Het was zaterdag prachtig weer in Nederland en dat bood Quincy Promes de kans om eropuit te trekken op zijn MP3 motorscooter. Deze luxe speeltjes zijn op het internet niet voor minder dan 8000 euro op de kop te tikken.





Ook Emmanuel Adebayor vervoerde zich op alternatieve wijze.





Het was zaterdag de 73ste geboortedag van wijlen Johan Cruijff. Diverse prominenten uit de voetballerij stonden daar via Instagram stil bij.





Raphaël Varane vierde zaterdag in quarantaine zijn 27ste verjaardag. Jack Grealish zette zijn eveneens jarige opa in het zonnetje via Instagram.





Over quarantaine gesproken: Bernardo Silva blijkt zichzelf weken geleden geïsoleerd te hebben met een groep vrienden. Daniele Rugani en Cesc Fàbregas vermaken zich vooral met hun partners.





Edwin van der Sar bracht zaterdag via Instagram het verdrietige nieuws dat zijn hond Sproet overleden is.





Perr Schuurs werkte thuis in de achtertuin op creatieve wijze aan zijn sprongkracht. Presnel Kimpembe en Gregory van der Wiel trokken de bokshandschoenen aan.