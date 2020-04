‘Toen Arjen Robben zichzelf voorstelde was ik in shock, ik kon het niet geloven’

Alphonso Davies beleefde dit seizoen zijn absolute doorbraak op het hoogste voetbalpodium. De negentienjarige linksback knokte zich in oktober in de basis bij Bayern München en stond zijn plek tot het uitbreken van het coronavirus niet meer af. Davies blikt samen met tv-presentator Gary Lineker terug op zijn beginperiode in Duitsland twee jaar geleden, toen hij erg opkeek tegen Bayern-sterren als Arjen Robben en Franck Ribéry.

Davies werd geboren in een Ghanees vluchtelingenkamp, nadat zijn ouders gevlucht waren uit Liberia, en verhuisde op zijn vijfde naar Canada. Daar belandde hij op in de jeugdopleiding van Vancouver Whitecaps en werd op vijftienjarige leeftijd de op een na jongste debutant in de Major League Soccer ooit. Al snel wekte Davies, op dat moment nog spelend als vleugelspits, de interesse van Europese grootmachten, zo herinnert hij zich.

"Voor de wedstrijd tegen Montreal in 2018 werd me verteld dat er een grote club voor me kwam kijken", vertelt Davies voor het mediakanaal van de UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie, aan Lineker. "Ik wist niet om welke club het ging, dus toen ik hoorde dat Bayern München met me wilde praten was dat een openbaring. Ik dacht: oh my God, serieus?" Davies maakt uiteindelijk in januari 2019 voor liefst 16,25 miljoen euro de overstap maakte naar Bayern.

Davies herinnert zich zijn eerste kennismaking met de spelersgroep nog goed. "Het was erg spannend, ja. Ik keek naar al die jongens op tv toen ik klein was, nu zag ik ze opeens in het echt. Toen Robben zichzelf voorstelde aan me was ik in shock. Ik kon het niet geloven. Ik geloofde niet eens dat het hem echt was. Maar het bleek de echte Robben te zijn, en de echte Franck Ribéry, het was geweldig." Davies speelde dit seizoen 32 officiële wedstrijden voor Bayern, waarin hij 8 assists gaf en 1 doelpunt maakte.