Keuken Kampioen Divisie uit felle kritiek op KNVB: ‘Wees dan eerlijk’

In navolging van diverse clubs uit de Keuken Kampioen Divisie uit ook de competitie zelf felle kritiek op de besluitvorming bij de KNVB. Het bestuur betaald voetbal van de Nederlandse voetbalbond besloot vrijdag om geen degradatie/promotie toe te passen in de Eredivisie, waardoor de Keuken Kampioen Divisie volgend seizoen met dezelfde twintig teams begint als in de huidige jaargang. "Het voelt alsof we niet helemaal serieus worden genomen", zegt directeur Marc Boele van de Coöperatie Eerste Divisie (CED) tegenover FOX Sports.

De koplopers in de Keuken Kampioen Divisie, SC Cambuur en De Graafschap, zijn van mening dat ze vanwege hun grote voorsprong op de achtervolgers recht hadden op promotie naar de Eredivisie. Vrijdag hield de KNVB een stemming onder de clubs, waarbij zestien clubs stemden op een promotie-/degradatieregeling, terwijl negen clubs zich daartegen uitspraken. Negen clubs onthielden zich van een stem, waarna het KNVB-bestuur de knoop doorhakte om géén promotie en degradatie door te voeren.

"Het voelt alsof we een soort van gedevalueerde competitie zijn. Dat is wrang", reageert Boele namens de Keuken Kampioen Divisie. "Begrijp me goed. De KNVB kon het niet voor alle clubs goed doen. En het was lastig beslissen. Maar het gaat mij ook om uitleg die we hebben gekregen. Dat heeft tot veel onbegrip geleid." Boele is het met name oneens met de door de KNVB georganiseerde stemming.

"Het was een soort van raadgevend referendum", aldus de directeur. "Maar zestien ploegen stemden voor promotie en degradatie. Negen tegen en negen clubs onthielden zich van een stem. En dan zegt de KNVB dat er geen meerderheid was. Het is maar net hoe je dat bekijkt. 16 is misschien geen meerderheid van 34 clubs. De KNVB mocht zelf beslissen. Maar wees dan eerlijk en zeg dat het besluit vooraf al vaststond."

Boele stelt dat de KNVB met twee maten meet. "De UEFA wilde dat de KNVB voor de verdeling van de Europese tickets naar de ranglijst van de Eredivisie zou kijken. Dat hebben ze keurig gedaan. Maar waarom hebben ze dan bij ons niet naar de ranglijst gekeken. De kloof tussen Cambuur en De Graafschap en de rest van de clubs is groter dan het verschil in doelsaldo tussen Ajax en AZ."

De CED beraadt zich op een gerechtelijke procedure, maar verwacht daar niet veel van. "Ik moet het even laten bezinken", zegt Boele. "Juridische stappen hebben op het eerste gezicht weinig zin, want de KNVB mag beslissen. Ik vond ook jammer dat er zo weinig empathie werd getoond. Een beetje medeleven. Ik kan alleen maar hopen dat we de komende maanden wel solidair met elkaar gaan optrekken. Zonder noodplan, steun van de overheid of geld van Europese deelnemers krijgen sommige clubs het heel moeilijk. In de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Dan weet ik niet of er het volgend seizoen nog 34 clubs in het betaalde voetbal zijn."