15 miljoen euro boete voor kopen én verkopen van Icardi

Josep Guardiola wil Leonardo Bonucci nog altijd graag naar Manchester City halen. De routinier zit echter op zijn plek bij Juventus, waardoor de kans dat er een akkoord bereikt kan worden nul is. (Goal)

Internazionale heeft momenteel de beste papieren voor de komst van Marash Kumbulla in handen. Hellas Verona vraagt twintig miljoen euro voor de jonge centrale verdediger. (La Gazzetta dello Sport)

Internazionale heeft contractueel recht op vijftien miljoen euro extra als de spits door PSG meteen aan een andere club in Italië wordt verkocht.

Adolfo Gaich kan in de zomer de oversteek naar Europa maken. De aanvaller annex Argentijns jeugdinternational van San Lorenzo geniet concrete interesse van Trabzonspor en Lazio. (Diverse Argentijnse media)

Real Madrid wikt en weegt de toevoeging van Alban Lafont aan het keepersgilde. De doelman, die door Fiorentina aan Nantes FC wordt verhuurd, wordt gezien als minimaal een goede stand-in voor Thibaut Courtois. (AS)