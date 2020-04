KNVB uit zich over wél of géén landstitel voor Liverpool

De Premier League is druk met plannen maken om de rest van dit seizoen uit te spelen. Vanaf 8 juni willen de clubs in Engeland weer gaan voetballen, zo verzekert The Times zaterdag. Volgens het dagblad zijn de plannen inmiddels voorgelegd aan verschillende partijen, waaronder de overheid. De competitie zou op 27 juli moeten eindigen, waarna op 22 augustus het nieuwe seizoen weer van start kan gaan.

Supporters van de clubs kunnen de duels van hun favorieten op televisie volgen, maar zijn niet welkom in de stadions, zo klinkt het. De 92 resterende wedstrijden zouden in een paar geselecteerde stadions afgewerkt gaan worden. Er mogen maximaal vierhonderd mensen in, waaronder vertegenwoordigers van de media, die vooraf getest zijn op corona.

KNVB-voorzitter Just Spee denkt echter niet dat de competitie in Engeland wordt hervat. “Als je ziet wat er gebeurt en dat dingen week voor week worden uitgesteld, hoe realistisch is het dan dat we over drie of vier weken tot een andere conclusie komen? Niet heel erg, denk ik”, zo stelt Spee in een exclusief interview met de BBC.

“Ook de Premier League heeft een aantal weken nodig om de competitie kunnen afmaken. Is daar genoeg tijd voor? Dat is heel twijfelachtig.” De KNVB besloot vrijdag geen kampioen aan te wijzen over het afgelopen, afgebroken seizoen in de Eredivisie. Ajax werd wel als de nummer één aangewezen, op basis van een beter doelsaldo dan AZ. De club uit Amsterdam krijgt daardoor het beste ticket voor de Champions League van volgend seizoen.

Spee zou begrijpen als men in Engeland wél een landskampioen aanwijst. “Wij vonden het niet gepast, maar als je dat vergelijkt met de Engelse situatie zou je misschien tot een andere conclusie komen”, verwijst hij naar de voorsprong van 25 punten van koploper Liverpool op Manchester City. “Liverpool staat zo ver voor op de rest, ik zou dat de FA niet kwalijk nemen als ze tot die conclusie komen. Maar in ons geval was het niet gepast.”