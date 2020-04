Balend AZ wacht ‘kansloze’ missie: ‘Wat willen ze aanvechten?’

Christian Visser denkt dat AZ kansloos is als men de beslissing van de KNVB wil aanvechten bij de rechter. De club uit Alkmaar beraadt zich over een mogelijke gang naar de rechter, daar men niet akkoord gaat met de beslissing van de voetbalbond om het tweede beste Champions League-ticket aan AZ te geven. De Noord-Hollanders hebben evenveel punten als Ajax, dat slechts een iets beter doelsaldo heeft: + 45 om +37.

AZ wist in dit afgebroken seizoen wel twee keer van de Amsterdammers te winnen. “Maar wat willen ze aanvechten?”, vraagt de advocaat zich zaterdag af in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ze hebben een slechter doelsaldo dan koploper Ajax en de competitie wordt bij een gelijke stand nu eenmaal op doelsaldo beslist. Kansloos dus, lijkt me.”

AZ liet vrijdag meteen weten zich niet te kunnen vinden in deze verdeling van de tickets. "Wij hebben op de achtergrond al weken getracht om meerdere scenario's uit te werken, dit om de situatie waar we nu in beland zijn te voorkomen”, vertelde algemeen directeur Robert Eenhoorn op de website van zijn club. "Onze voorstellen zijn echter onbeantwoord gebleven.”

“We hebben hierbij ook steeds de afgesproken weg bewandeld, waarbij solidariteit en compensatie gedurende het hele traject zwaar hebben gewogen”, vervolgde Eenhoorn. "We vinden het teleurstellend dat we nu genoodzaakt zijn om in deze crisis op deze manier kenbaar te moeten maken dat we niet akkoord gaan met de wijze waarop het bestuur Betaald Voetbal de toebedeling van de Europese tickets tot stand heeft gebracht."

Ajax plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League als de winnaar van de huidige editie van het toernooi zich in eigen land ook weer voor de Champions League weet te plaatsen. Dat is onzeker omdat het niet bekend is of de Champions League en alle buitenlandse competities nog worden uitgespeeld. Voor AZ begint het Europese avontuur in het nieuwe voetbaljaar in de tweede voorronde van de Champions League.