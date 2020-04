Advocaat ziet kansen voor FC Utrecht in zaak tegen KNVB

De KNVB besloot vrijdag op dringend advies van de UEFA om de Europese tickets te verdelen op basis van de huidige stand. Dat betekent dat Willem II als nummer vijf de voorronde van de Europa League in gaat en dat nummer zes FC Utrecht zich volgend seizoen volledig op de competitie en het bekertoernooi kan richten. De club uit de Domstad is nu voornemens om naar de voorzieningsrechter en de UEFA te stappen.

Het verhaal is bekend: FC Utrecht heeft drie punten minder dan Willem II, maar wél een duel minder gespeeld én een beter doelsaldo. Daarnaast bereikte FC Utrecht de finale van de TOTO KNVB Beker. Winst op Feyenoord in De Kuip was genoeg geweest voor een Europees ticket. Advocaat Christian Visser sluit niet uit dat een voorzieningenrechter FC Utrecht in het gelijk zou stellen.

“De rechter zal kijken of er in strijd met de reglementen is gehandeld”, vertelt Visser zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad. “En of het een redelijk besluit was. En dat is nog maar de vraag.” Visser denkt dat FC Utrecht vooral vanwege de bekerfinale kans maakt. “De KNVB beëindigt het bekertoernooi en geeft het bijbehorende ticket zomaar aan de nummer drie van de ranglijst. Dat is pikant genoeg Feyenoord, die andere bekerfinalist.”

“De KNVB kijkt met de verdeling van de Europese tickets naar de ranglijst. Dat doen ze ook met de verdeling van de televisiegelden. Maar dat de bekerfinale bij een stand van 0-0 moet beginnen, dat telt kennelijk niet. Die bekercompetitie schrappen ze zomaar even.” De advocaat vraagt zich af of de rechter meegaat in het standpunt van FC Utrecht over de stand op de ranglijst. “FC Utrecht passeert Willem II op de ranglijst als het de inhaalwedstrijd tegen Ajax wint. Maar de rechter zal ook zien dat Willem II nu een beter puntengemiddelde heeft. Maar het speelt toch mee. Dit komt nog bovenop dat hele verhaal met de bekerfinale.”

Frans van Seumeren had zaterdag in gesprek met De Telegraaf geen goed woord over voor de manier waarop de KNVB heeft besloten om de Europese tickets te verdelen. “Ik blijf de KNVB een verschrikkelijk amateuristische organisatie vinden. Er is zo'n enorme willekeur in hun beslissingen. Daar kan ik heel slecht tegen", zei Van Seumeren. “De bekercompetitie is door de KNVB totaal bij het grofvuil gezet. Ze laten zien hun eigen bekertoernooi niet serieus te nemen. Ik ben er ongelooflijk ziek van, want we zijn als een kleuterklasje in de hoek gezet. We gaan alles op alles zetten om ons recht te halen.”