Ten Hag: ‘76 procent van de duels is gespeeld, dat kan je niet negeren’

Na weken van speculatie maakte de KNVB vrijdag bekend dat het Eredivisie-seizoen 2019/20 geen kampioen zal kennen. Ajax stond op basis van doelsaldo bovenaan en krijgt ook de beste Champions League-plek toegewezen. De ploeg van trainer Erik ten Hag zal echter geen kampioensschaal krijgen en gaat ook niet officieel de boeken in als de winnaar van het seizoen.

“Als ik weet dat ik er zelf niets aan kan veranderen, dan moet ik gewoon accepteren hoe het is”, zegt Ten Hag daar zaterdag zelf over in gesprek met het Algemeen Dagblad. Zijn aanvoerder Dusan Tadic liet vrijdag bijvoorbeeld weten niet te spreken te zijn over de gang van zaken, maar Ten Hag neemt een genuanceerder standpunt in: “Juridische aspecten kwamen erbij kijken en de KNVB heeft dit besloten.”

“Natuurlijk geeft het een onbevredigend gevoel. We wilden het op het veld uitvechten, stonden 23 van de 25 speeldagen aan kop, en waren vastberaden om de titel te pakken. Maar dat is door de coronacrisis niet mogelijk.” Ten Hag heeft ook meegekregen dat er veel discussie is geweest over de ranglijst: “Maar 76 procent van alle wedstrijden is gespeeld, zoiets kan je volgens mij niet negeren”, stelt hij echter.” AZ liet vrijdag al vrij snel na de bekendmaking weten ‘op voorhand niet akkoord’ te gaan met de huidige verdeling van de Europese tickets.

Voor Ten Hag kent het seizoen ondanks het onbevredigende einde toch nog een gouden randje: “Natuurlijk wil je de titel winnen en juichend op het veld staan, maar dat is nu niet mogelijk. Terugkijkend hebben we veel doelen gehaald dit seizoen. De groepsfase van de Champions League, overwintering in Europa en nu het beste ticket voor komend seizoen. Voor de club en onze ambities heel belangrijk.” Het is overigens nog niet helemaal zeker dat Ajax volgend seizoen meteen instroomt in de groepsfase van het miljardenbal: de Amsterdammers krijgen alleen een rechtstreeks ticket als de winnaar van het huidige Champions League-seizoen zich ook via zijn eigen competitie voor het toernooi plaatst.