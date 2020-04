Real Madrid ‘droomt nog altijd van megadeal’: ‘Hij kost nu 164 miljoen’

Neymar wordt al geruime tijd in verband gebracht met een rentree bij Barcelona, waar hij in het verleden al vier jaar actief was. De Catalanen troefden destijds aartsrivaal Real Madrid af in de strijd om de aanvaller en lijken dat nu opnieuw te moeten doen als zij Neymar terug willen verwelkomen in het Camp Nou. Zaakwaarnemer Wagner Ribeiro, die in het verleden nauw samenwerkte met zijn landgenoot, stelt in gesprek met ESPN namelijk dat de Koninklijke nog altijd interesse heeft.

“We kregen aanbiedingen van over hele wereld binnen”, blikt Ribeiro terug op de tijd dat Neymar nog bij Santos speelde. “We ontvingen een officiële aanbieding van Chelsea toen we in New York waren, op de dag dat Neymar in 2010 zijn debuut maakte voor Brazilië. Dat bod hebben we bekeken, maar we hebben er geen beslissing over genomen. Zoals meestal, hebben we het doorgestuurd naar Neymar en zijn vader om te erover te beslissen.”

“Later kwamen er aanbiedingen van Bayern München, Juventus, we zijn zelfs op gesprek geweest in Turijn. Real Madrid heeft me ook een aantal keer gebeld aangezien Florentino Pérez (de voorzitter, red.) ervan droomde om Neymar aan te trekken”, gaat Ribeiro verder. “Ik was vorig jaar, in mei, bij hem op kantoor en hij vertelde mij dat hij er nog altijd van droomt.”

Een en al liefde van Neymar voor de bal

Volgens de zaakwaarnemer heeft Paris Saint-Germain inmiddels zijn vraagprijs bepaald: “Het kost je 164 miljoen euro om Neymar vandaag aan te trekken. Die prijs bestond een jaar geleden nog niet. Hij is veel beter dan Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, ik heb Neymar nog nooit een slechte wedstrijd zien spelen. Hij maakte, ondanks alle schoppen die hij kreeg, altijd het verschil bij Santos, aangezien hij altijd scoorde of een assist leverde. Dat hebben we bij Barcelona en PSG ook gezien.”

Ribeiro verwacht echter niet dat Real Madrid momenteel de grootste kans op Neymars komst maakt: “Barcelona ligt bovenop de stapel. Zijn beste vrienden spelen daar, al is hij momenteel ook gelukkig bij PSG. Een voetballer moet een professional zijn. Het is belangrijk dat hij in de juiste omgeving speelt, aangezien geld op dit moment niet belangrijk is. Hij wil de beste speler van de wereld worden en is nog steeds vrij jong.”