Daley Blind: ‘Ik snap heel goed dat ze boos zijn, ik snap de emotie’

Daley Blind baalt van het feit dat Ajax niet meer kan strijden om de landstitel. De club uit Amsterdam werd vrijdag weliswaar benoemd tot de nummer één van het voorbije seizoen in de Eredivisie én kreeg het beste Champions League-ticket, maar zonder een landstitel bij te kunnen schrijven.

“Het is moeilijk”, vertelt de verdediger in gesprek met De Telegraaf over de gehele situatie. “We zijn topsporters en hadden het liefst willen spelen om het kampioenschap. Helaas is dat wat lastig in deze tijden. Dit is besloten, dat wij bovenaan eindigen. De stand is nu zo.”

Ajax plaatst zich rechtstreeks voor de groepsfase als de winnaar van de huidige editie zich in eigen land ook weer voor de Champions League weet te plaatsen. Dat is echter onzeker omdat het niet bekend is of het miljardentoernooi én alle buitenlandse competities nog worden uitgespeeld.

“Dat is voor ons ook afwachten. We hebben daar geen invloed op en moeten ons daar dan ook niet druk om maken”, benadrukt Blind, die snapt dat clubs als SC Cambuur en De Graafschap, de nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie, en FC Utrecht boos zijn over de gang van zaken. De Keuken Kampioen Divisie-clubs grijpen naast promotie, terwijl de club uit de Domstad advocaten in de arm heeft genomen vanwege het mislopen van een Europees ticket.

“Ik snap heel goed dat FC Utrecht boos is”, stelt Blind. “Ze hadden een speelronde extra tegoed, net als wij, en ook de bekerfinale. Ik snap de emotie en dat er heel veel op het spel staat wat Europees voetbal betreft. Het is aan FC Utrecht om hun eigen conclusies te trekken.”