Memphis Depay weigert en houdt Olympique Lyon in spanning

Olympique Lyon probeert nog altijd om Memphis Depay een nieuw en langer contract te laten ondertekenen. Het contract van de aanvaller met de Ligue 1-club loopt volgend jaar zomer ten einde. Zolang de Oranje-international echter niet speelklaar is, wil hij niet aan de onderhandelingstafel plaatsnemen en over zijn toekomst bij de club praten.

“We werken er hard aan”, vertelt voorzitter Jean-Michel Aulas in gesprek met L'Équipe. “Ik heb veel contact met Memphis. Trainer Rudi Garcia ook. We hebben niet dagelijks contact, maar wel regelmatig. Technisch directeur Juninho Pernambucano ook. We hebben hem een aantal voorstellen gedaan die hij niet heeft geaccepteerd. Hij wil wachten tot hij weer kan spelen.”

“Op dit moment hebben we nog geen akkoord”, vervolgt de hoogste sportbestuurder van les Gones in gesprek met de Franse sportkrant. “Er is geen sprake van een breuk of een pauze. We praten met zijn zaakwaarnemers. En ik praat met Memphis. We zullen elkaar ontmoeten. We doen er alles aan om te verlengen. Iedereen bij Lyon is daar voorstander van.”

Depay herstelt momenteel van een zware kruisbandblessure. “Hij herstelt sneller dan verwacht. Hij dacht nog op het EK te kunnen spelen voor het Nederlands elftal”, erkent Aulas.