Aurier verraste Bergwijn met video: ‘Ze begonnen allemaal te schreeuwen’

Steven Bergwijn maakte in januari de overstap van PSV naar Tottenham Hotspur. De Oranje-international via het clubkanaal van de Eindhovenaren weten dat hij goed is opgevangen door de selectie van the Spurs. Bergwijn zegt een goede klik te hebben met een aantal van zijn ploeggenoten en vertelt hoe Serge Aurier hem op de eerste dag voor schut zetten in de kleedkamer.

“Het is snel gegaan, ik had het zelf niet verwacht. Ik voelde me snel thuis”, aldus Bergwijn over zijn winterse transfer. “Het is een hele leuke, goede en jonge groep. Er spelen wat Nederlandstalige jongens, dus dat is makkelijk voor mij. Ik ben eigenlijk direct goed opgevangen.” Bij zijn basisdebuut in het duel met Manchester City tekende Bergwijn voor de 1-0 en vierde hij zijn goal op kenmerkende wijze. Een aantal van zijn ploeggenoten maakten hetzelfde gebaar. “Na drie of vier dagen gingen de jongens al die celebration doen. Het klikte gewoon direct, zeker met de Nederlandstalige jongens, Dele Alli, Heung-Min Son en Ryan Sessegnon.”

In het seizoen 2018/19 speelde Bergwijn namens PSV nog tegen Tottenham Hotspur. In de groepsfase van de Champions League stonden de twee ploegen tegenover elkaar en daar werd Bergwijn op zijn eerste dag bij zijn nieuwe club op pijnlijke wijze aan herinnerd. “Ik kwam op mijn eerste dag in de kleedkamer”, vertelt Bergwijn. “Aurier gaf me in die wedstrijd een panna en daar liet hij toen beelden van zien. Dus ik kwam binnen en toen begonnen ze allemaal te schreeuwen. Dat was wel grappig.”

Dat hij vlak na zijn komst al in de basis zou starten tegen Manchester City had Bergwijn niet verwacht. “Ik hoorde het twee dagen voor de wedstrijd op de training. Hij (manager José Mourinho, red.) vroeg: ‘Wil je spelen? Ben je klaar om te spelen?’ Toen zei ik: ‘Ja, natuurlijk.’ Zo ging het eigenlijk”, aldus Bergwijn, die beaamt dat het wel even wennen was in zijn eerste wedstrijd voor Tottenham. “Ik heb het 65 minuten volgehouden en toen was de tank leeg. Het was pittig."