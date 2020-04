Ajax gaat risico’s op transfermarkt niet aan: ‘Manoeuvreren en sturen’

Ajax eindigt het seizoen als eerste, maar krijgt geen kampioensschaal uitgereikt. Erik ten Hag heeft begrip voor het besluit van de KNVB, zo laat hij weten op de clubwebsite. “We hebben onze doelen gerealiseerd, maar het is een seizoen met een zwart randje. Dat moge duidelijk zijn”, aldus de trainer van de Amsterdammers.

Ten Hag had de titelstrijd graag op het veld uitgevochten, maar legt zich neer bij het besluit van de voetbalbond nu er door de coronacrisis tot 1 september een verbod is op betaald voetbal. De trainer vindt het niet vreemd dat het seizoen in het buitenland mogelijk wel wordt afgemaakt. “Ik snap dat de belangen in andere landen soms anders liggen, met name de financiële belangen. Wij hebben een andere cultuur”, aldus Ten Hag. “Sport in Nederland is belangrijk, maar wij kunnen ons als topvoetbal niet boven de maatschappij zetten. Dat is ook de lijn die de afgelopen weken gevolgd is. In Duitsland mochten ze weer gaan trainen, dat mocht hier absoluut niet. Dat hoort allemaal bij de maatregelen die zijn doorgevoerd.”

De corona-maatregelen worden per 28 april iets versoepeld en daardoor is het toegestaan dat Ajax in kleine groepjes weer gaat trainen. “De afgelopen tijd is er individueel getraind. Vooral heel veel op het gebied van fysiek: lopen, fietsen, krachttraining. De komende weken is het weer geoorloofd om met de bal te trainen. Daar gaan we gebruik van maken. We gaan in kleine groepjes op De Toekomst aan de slag”, legt Ten Hag uit. De trainer wil in drie blokken toewerken naar het nieuwe seizoen. Het eerste blok loopt tot half mei.

“Daarna zal er een periode van rust zijn en vervolgens pakken we blok twee – een periode van vier weken - op. Dan gaan we beginnen met teamtrainingen, leggen we de nadruk op teamconditie en beginnen we uiteraard ook weer met speelwijze-ontwikkeling. Daarna is er weer een rustfase en dan bouwen we in augustus naar de competitie toe en zullen we de intensiteit heel erg verhogen”, aldus Ten Hag, die aangeeft dat de planning nog kan veranderen. “We moeten flexibel zijn, want de overheid kan weer met andere maatregelen komen. Die kunnen verder in de tijd komen te liggen, maar ook dichterbij.”

Ten Hag kijkt vooruit naar het nieuwe Eredivisie-seizoen en werpt een blik op de transfermarkt. Hij gaat ervan uit dat Ajax in de nieuwe jaargang weer over een sterke selectie beschikt. “Er bestaat een kans dat er een aantal spelers wegvalt. Een zekerheid is natuurlijk Hakim (Ziyech, red.). Verder is de selectie compleet: alle posities zijn veelal dubbel bezet. Vanuit hier gaan we manoeuvreren en sturen. Een onzekere factor is de transfermarkt. Wat gaat daar gebeuren?”

Ajax wordt in financieel opzicht hard geraakt door de coronacrisis en de Amsterdammers zullen geen risico’s nemen op de transfermarkt. “Daar zijn al wel wat gesprekken over gevoerd. Ook Ajax zal een veer moeten laten. En dat heeft ook consequenties voor de mogelijkheden. De laatste jaren hebben we voor kunnen investeren, maar op dit moment mogen we dat niet doen. We hebben ervoor gekozen die risico’s niet aan te gaan.”