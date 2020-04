‘Zeer gewilde Orkun Kökcü weigert tweede aanbieding van Feyenoord’

Orkun Kökcü heeft voor de tweede keer een contractaanbieding van Feyenoord naast zich neergelegd. De Rotterdammers willen de tot medio 2023 doorlopende verbintenis van de middenvelder graag openbreken en verlengen, maar volgens Voetbal International is het verschil tussen vraag en aanbod nog te groot.

Kökcü staat in de belangstelling van verschillende clubs uit het buitenland. Volgens het weekblad hebben Sevilla, Real Betis en Valencia concrete interesse, terwijl Chelsea en Arsenal hem graag naar de Premier League willen halen. Ondanks dat het talent nog voor drie jaar vastligt, kan Feyenoord geen miljoenen euro’s voor hem vragen. Dat zou pas kunnen was wanneer hij een volwaardig contract tekent in De Kuip. Technisch direchteur Frank Arnesen wil het contract van Kökcü dan ook graag snel openbreken.

Feyenoord maakte onlangs bekend dat Dick Advocaat ook volgend seizoen trainer in Rotterdam is. Met hem aan het roer wil de club komende zomer gaan handelen op de transfermarkt, maar zullen de pijlen in eerste instantie gericht worden op transfervrije spelers of huurconstructies. Leroy Fer en Eric Botteghin hebben een aflopend contract, maar kunnen volgens Voetbal International rekenen op een nieuwe aanbieding.

Advocaat hoop dat de kern van zijn selectie intact blijft. De trainer zou graag zien dat de hoofdmacht op verschillende posities versterkt wordt. Bryan Linssen van Vitesse staat hoog op het lijstje, net als sc Heerenveen-middenvelder Joey Veerman. De ex-speler van FC Volendam heeft in Friesland een doorlopend contract en moet een transfersom kosten die Feyenoord nog niet kan of wil betalen.