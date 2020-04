PSV-directie levert deel van salaris in en vraagt hetzelfde van selectie

De directie van PSV levert per direct twintig procent van het salaris in, zo heeft algemeen directeur Toon Gerbrands laten weten in het televisieprogramma Op1. PSV is de eerste club in Nederland die een salarisoffer brengt tijdens de coronacrisis. De Eindhovenaren willen ook dat de selectie van trainer Ernest Faber salaris inlevert.

Doordat de Eredivisie is beëindigd loopt PSV vele miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Gerbrands vindt dt de directie als eerst een gebaar moet maken, nu sponsoren door een moeilijke fase gaan en er ook veel wordt gevraagd van supporters. De club wil dat de PSV-selectie salaris inlevert en Gerbrands heeft reeds oriënterende gesprekken gevoerd met een aantal leden van de selectie.

"Als we tot aan de kerst zonder publiek zouden moeten spelen, halen we twaalf tot veertien miljoen euro niet binnen", aldus Gerbrands. "Dat betekent dat we niet alleen de supporters en sponsors om solidariteit vragen, maar ook de organisatie zelf. De directieleden zullen twintig procent van hun salaris inleveren zolang we zonder publiek moeten voetballen. Daar hebben we geen vakbond voor nodig om dat te regelen."

Gerbrands benadrukte verder dat de anderhalvemetersamenleving in het voetbal ‘gewoon niet gaat’. “Als we de regel 'anderhalve meter afstand houden' handhaven, zouden er nog zo'n 6.000 toeschouwers in het PSV-stadion kunnen. Maar in de rust moeten die wel naar het toilet of ze willen een biertje halen. En na afloop willen ze allemaal tegelijk het stadion uit. Moeten we dan twee uur wachten tot het hele stadion leeg is?”