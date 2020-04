‘Ajax verbaast zich over houding clubs en weigert geldkraan open te draaien’

Ajax zal volgens De Telegraaf de geldkraan niet opendraaien om andere clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie te helpen. De Amsterdammers zijn bereid om een deel van de Europese startpremie te verdelen, maar de vanzelfsprekendheid waarmee verschillende clubs daar vanuit gaat, verbaast de club. De krant meldt dat Ajax zelf ook hard wordt geraakt door de coronacrisis. Om verschillende redenen wil de club niet zomaar miljoenen euro’s afstaan.

Ajax vreest voor het ‘zwarte scenario’ als het nieuwe Eredivisie-seizoen van start gaat zonder publiek op de tribunes. Wanneer de Johan Cruijff ArenA nog maanden leeg moet blijven, loopt de club tientallen miljoenen euro’s mis. Als inkomsten zullen de acht miljoen euro aan tv-geld en mogelijke Champions League-gelden overblijven. Ajax is bereid om mee te denken met de Nederlandse profclubs, maar wel met de eigen problemen in het achterhoofd, zo klinkt het. De Amsterdammers willen niet de eigen financiële buffer aanwenden voor andere clus die nooit hebben gespaard.

Bovendien is Ajax volgens de krant niet vergeten hoeveel tegenwerking het kreeg bij de zogenoemde Veranderagenda, die nooit van de grond kwam. De club wilde een Eredivisie met zestien clubs zonder kunstgras, maar daar kreeg het niet de nodige steun voor. Daarnaast was er veel tegenstand toen de KNVB Ajax vorig seizoen wilde helpen om in de Champions League goed voor de dag te laten verschijnen. In aanloop naar het duel tussen Real Madrid en Ajax spande PEC Zwolle zelfs een arbitragezaak aan om het duel met de Amsterdammers niet te hoeven verplaatsen.

Het stoort Ajax verder dat er tijdens de conference call gemakkelijk werd aangegeven dat de club geen aanspraak maakt op de landstitel. Daarnaast baalt de club van de KNVB, omdat de bond geen lobby is gestart in politiek Den Haag zoals de kunst- en cultuursector wel met succes deed. “De grootste sportbond van Nederland daarentegen sloot zich aan bij NOC*NSF, sleepte (nog) geen euro binnen en kijkt nu bedelend naar de topvier”, zo klinkt het.