‘Ik blijf die KNVB een verschrikkelijk amateuristische organisatie vinden’

FC Utrecht is woedend over het besluit van de KNVB om de Europese tickets te verdelen onder de top vijf van de Eredivisie. De ploeg van trainer John van den Brom grijpt overal naast, maar laat het er niet bij zitten. Clubeigenaar Frans van Seumeren toont zich in gesprek met De Telegraaf strijdbaar. “We gaan alles op alles zetten om ons recht te halen. Daarvoor hebben we advocaten in de arm genomen. Ik geef onszelf een goede kans, want deze beslissing is niet op objectieve gronden genomen.”

Door de coronacrisis mag er tot aan 1 september geen betaald voetbal gespeeld worden, waarop de KNVB heeft besloten om een punt te zetten achter dit seizoen. Utrecht eindigt op de zesde plaats met drie punten en een wedstrijd minder dan Willem II, de nummer vijf van de competitie. In tegenstelling tot de Tilburgers gaat Utrecht Europa niet in. “Ik blijf die KNVB een verschrikkelijk amateuristische organisatie vinden. Er is zo’n enorme willekeur in hun beslissingen. Daar kan ik heel slecht tegen”, aldus Van Seumeren zaterdag in de krant. “Het is dat ik de supporters van FC Utrecht niet in de steek kan laten, maar als je zoiets weer meemaakt, dan ben je geneigd te denken ’zoek het allemaal maar uit, ik ben weg’.”

Van Seumeren begrijpt dat de KNVB te maken heeft met een lastige situatie. “Maar waar het ons om gaat, is de subjectieve manier waarop dit besluit tot stand is gekomen. Zo wordt er totaal voorbij gegaan aan het feit dat we in de Eredivisie een wedstrijd minder gespeeld hebben dan de concurrentie”, aldus de eigenaar van de finalist van de TOTO KNVB Beker. “En de bekercompetitie is door de KNVB zelfs totaal bij het grofvuil gezet. Daarmee laten ze zien hun eigen bekertoernooi niet serieus te nemen.”

Technisch directeur Jordy Zuidam nam namens FC Utrecht deel aan de conference call van de KNVB, waarin de beëindiging van het seizoen werd besproken. Hij kreeg te horen dat er een streep wordt gezet door de bekerfinale en het ticket voor de groepsfase van de Europa League naar Feyenoord gaat. Zuidam denkt dat het besluit gevolgen zal krijgen. “Bij het schrappen van het bekertoernooi verschuilt de KNVB zich achter UEFA-richtlijnen, maar in geen enkel groot voetballand is al een streep gehaald door de bekerfinale”, aldus Zuidam. “De KNVB loopt het risico dat straks het groepsfase-ticket van de Europa League door Nederland niet kan worden ingevuld, omdat er geen bekerwinnaar is aangewezen. Dit is ook naar voren gekomen in de conference call, maar de KNVB gaf aan te moeten afwachten welke stellingname de UEFA hierin gaat nemen.”

Van Seumeren voorspelt een langdurige juridische strijd. “Ik ben er ongelofelijk ziek van. We zijn als een kleuterklasje in de hoek gezet, maar laten het er echt niet bij zitten. Als er een besluit was genomen op objectieve, sportieve gronden dan hadden we het kunnen accepteren, maar niet op deze manier. Het liefst zou ik zien dat die bekerfinale nog gespeeld wordt na 1 september. Er is geen enkele urgentie om daar nu al een streep door te halen. Als je de plannen om weer te gaan voetballen in de verschillende Europese landen ziet, dan zijn de deelnemers aan de Europese toernooien toch pas rond die tijd bekend.”