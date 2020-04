Het eindoordeel van ‘de 12’ die met Messi én Ronaldo speelden: wie is beter?

Door de coronacrisis beseft de voetbalfan hoeveel plezier het spelletje hem of haar brengt. Een prachtige passeeractie, een splijtende steekpass of een doeltreffende panenka: vrijwel ieder aspect van een wedstrijd wordt gemist. De twee voetballers die het publiek het afgelopen decennium het meest hebben vermaakt, zijn ongetwijfeld Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De eeuwige discussie blijft: wie is er beter? Twaalf spelers hebben met beide toppers samengespeeld en kunnen uit ervaring oordelen wat de twee uniek maakt. Wie heeft er net een streepje voor op de ander?

Door Tim Siekman

Enkele Engelse prominenten spraken onlangs hun voorkeur uit. David Beckham, Jamie Carragher en Wayne Rooney waren eensgezind: Ronaldo is een fenomeen, maar Messi is net iets beter. "Messi is van een ander niveau. Er is niemand zo goed als Messi, hij is uniek", aldus Beckham. Carragher lachte op zijn beurt de twijfel weg of Messi bij een andere club als Barcelona ook zo goed zou presteren. De oud-verdediger ziet dat Ronaldo van club wisselt om zich te bewijzen aan de mensen die hem steeds vergelijken met de Argentijn. "Ik denk dat hij weet dat hij altijd wordt gezien als de nummer twee net achter Messi." Rooney koos, ondanks zijn vriendschap met Ronaldo, eveneens voor Messi. "Cristiano is genadeloos in de zestien meter, een killer. Maar Messi, die martelt je eerst nog voordat hij je doodt. Hij heeft nog net iets meer plezier in zijn spel."

De aanvaller van Derby County voegde er wel aan toe dat het duo ver boven de rest uitstijgt. "Ik verwacht niet dat hun statistieken ooit geëvenaard worden", aldus de topscorer van Engeland en Manchester United aller tijden. De cijfers van de aanvallers van Barcelona en Juventus zijn inderdaad imponerend. In 856 wedstrijden voor Barcelona en de nationale ploeg van Argentinië is de 32-jarige Messi vooralsnog tot 697 goals en 292 assists gekomen. De drie jaar oudere Ronaldo, die in zijn profcarrière actief is geweest voor Sporting Portugal, Manchester United, Real Madrid, Juventus en Portugal, maakte in 1000 wedstrijden 725 doelpunten, waarbij hij tevens 222 assists produceerde.

Statistieken van Messi en Ronaldo

PLOEG WEDSTRIJDEN DOELPUNTEN ASSISTS DOELPUNTENGEMIDDELDE Barcelona 718 627 250 0,87 Argentinië 138 70 42 0,51 Totaal van Messi: 856 697 292 0,81 Sporting Portugal 31 5 6 0,16 Manchester United 292 118 54 0,40 Real Madrid 438 450 119 1,03 Juventus 75 53 13 0,71 Portugal 164 99 30 0,60 Totaal van Ronaldo: 1000 725 222 0,73

Als de absolute getallen vertaald worden in een bijdrage van Messi en Ronaldo bij hun clubs en de nationale ploegen in minuten, dan spreken de cijfers licht in het voordeel van eerstgenoemde aanvaller. Messi scoort iedere 100 minuten een goal, terwijl hij iedere 238 minuten een assist aflevert. Ronaldo maakt iedere 111 minuten een treffer en verzorgt per 365 minuten een assist. Statistieken vertellen veel, maar ook de indirecte bijdrage van Messi en Ronaldo kan van cruciaal belang zijn voor hun team. Twaalf spelers hebben het geluk gehad om met beide wereldsterren te werken. Wat vinden de (voormalig) teamgenoten van zowel de Argentijn als Portugees?

1. Gerard Piqué: Messi

Teamgenoot van Messi: 2008 tot heden (Barcelona)

Teamgenoot van Ronaldo: 2004-06 en 2007/08 (Manchester United)

"Cristiano is de perfecte machine, een harde werker die altijd beter wil worden", zei de verdediger van Barcelona tegen AS. "Hij heeft bij United al laten zien dat hij veel van zichzelf eist. Hij heeft me enorm geholpen in mijn tijd in Manchester." Piqué liet zich tegenover BT Sport uit over de twist: Messi of Ronaldo. "Ik heb altijd gezegd dat Messi een talent heeft dat niemand heeft. De bal is nooit twee meter van zijn voet af, hij controleert de bal uitstekend. Hij is ongrijpbaar. Dit talent zie ik bij niemand anders. Ronaldo is de beste van de mensheid, maar Messi is geen mens."

2. Henrik Larsson: Messi

Teamgenoot van Ronaldo: 2007 (Manchester United)

Teamgenoot van Messi: 2004-06 (Barcelona)

Larsson is samen met Gerard Piqué de enige speler die met zowel Messi als Ronaldo in clubverband heeft samengewerkt. De oud-spits prijst zich gelukkig dat hij met beide fenomenen heeft samengespeeld. "Er zit niet heel veel verschil tussen die twee. Cristiano heeft de pech dat hij in hetzelfde tijdperk speelt als Messi. Ronaldo is erg goed, maar Messi is zelfs beter. Hij is buitenaards, ongelooflijk. Als je ziet hoe hij met de bal aan de voet voortbeweegt, kan je haast niet geloven dat iemand anders dit ook kan. Een fantastische speler om te zien."

3. André Gomes: onbeslist

Speelde met Ronaldo: 2014 tot heden (Portugal)

Speelde met Messi: 2016-18 (Barcelona)

Waar vrijwel iedere voetbalfan een duidelijke voorkeur heeft, wil Gomes Messi en Ronaldo onder geen beding rangschikken. "Uit respect ga ik ze niet met elkaar vergelijken", zei de huidige middenvelder van Everton. "Ik zal nooit antwoord geven op die vraag. Ik ben Portugees en koester veel warmte voor Cristiano, net zoveel warmte als ik voor Messi koester, mijn voormalig ploeggenoot van Barcelona."

4. Nélson Semedo: onbeslist

Speelde met Ronaldo: 2015 tot heden (Portugal)

Speelde met Messi: 2017 tot heden (Barcelona)

Ook Semedo wil geen oordeel vellen. De vleugelverdediger van Barcelona vind het een eer om met beide supersterren te mogen spelen, maar wil het tweetal niet langs de meetlat leggen. "Ik heb de privilege dat ik met beide spelers mag voetballen", aldus de back tegenover L'Esportiu. "Ik geniet van ieder moment dat ik met hen op het veld sta. Ik hoop dat je me begrijpt."

5. Carlos Tévez: Messi

Speelde met Ronaldo: 2007-09 (Manchester United)

Speelde met Messi: 2005-15 (Argentinië)

"Ik denk dat het normaal is dat Ronaldo denkt dat hij de beste ter wereld is. Iedereen die 37 of 40 doelpunten per seizoen maakt, mag dat denken. Maar als je het mij vraagt, zal ik altijd kiezen voor Messi", aldus Tévez. "Messi heb ik nooit in de gym gezien. Alles is bij hem natuurlijk. Alleen zijn penalty's zijn erg getraind. Cristiano gaat na de training altijd naar de gym. Het is een obsessie voor hem, hij wil overal de beste in zijn. Hij verschijnt altijd vroeg op het werk."

6. Gonzalo Higuaín: onbeslist

Speelde met Ronaldo: 2009-13 (Real Madrid) en 2019 tot heden (Juventus)

Speelde met Messi: 2009-2019 (Argentinië)

Higuaín is de enige speler die bij twee verschillende clubs met Ronaldo heeft samengewerkt. "Bij Juventus is een andere speler gekomen, meer volwassen, met een gezin. Ik ben blij dat we weer herenigd zijn", zei de Argentijn over de komst van Ronaldo naar Turijn. Op de vraag met wie hij liever samenspeelt, Messi of Ronaldo, blijft hij op vlakte. "Dat is makkelijk te beantwoorden. Het zijn beesten, allebei. Elk heeft zijn eigen kwaliteiten. Je eigen spel gaat vooruit als je met hen speelt."

7. Gabriel Heinze: onbeslist

Speelde met Ronaldo: 2004-07 (Manchester United)

Speelde met Messi: 2005-10 (Argentinië)

Heinze heeft nooit een duidelijke voorkeur uitgesproken voor een van de twee. "Cristiano Ronaldo heeft enorm veel gedrevenheid en een benijdenswaardige zelfdiscipline. Hij gaat maar door om het doel dat hij in zijn hoofd heeft te bereiken", aldus Heinze. Over Messi: "Leo is onverklaarbaar. In voetballend opzicht kan je concluderen dat hij niet van deze planeet komt. En als persoon leeft hij een rustig leven. Bewonderenswaardig."

8. Fernando Gago: Messi

Speelde met Ronaldo: 2009-11 (Real Madrid)

Speelde met Messi: 2007-17 (Argentinië)

"Voor mij is Ronaldo niet de nummer één. De beste in de wereld is Messi. Door zijn speelstijl, hoe hij met de bal beweegt en hoe hij wedstrijden kan kantelen. We weten allemaal dat hij over de eigenschap beschikt om een wedstrijd in een halve seconde voor je te beslissen. In iedere wedstrijd voor Argentinië had ik het gevoel dat hij ons op ieder moment kon laten winnen. Hij leest het spelletje perfect. Hij heeft jarenlang gevochten om de beste te zijn, dat getuigt van karakter. Hij is de allerbeste die ik ooit in mijn leven heb gezien, geen twijfel."

9. Ezequiel Garay: Messi

Speelde met Ronaldo: 2009-11 (Real Madrid)

Speelde met Messi: 2007-15 (Argentinië)

Garay windt er geen doekjes om. "Als mensen me vragen wie de beste speler ooit is, zeg ik Leo", zei de verdediger in 2011. Garay was meteen onder de indruk van de voetbaltovenaar van Rosario. "Vanaf het moment dat ik hem voor het eerst zag bij de Onder-15 van Argentinië tot op de dag van vandaag blijft hij mij verbazen. Hij kent geen grenzen."

10. Paulo Dybala: onbeslist

Speelde met Ronaldo: 2018 tot heden (Juventus)

Speelde met Messi: 2015 tot heden (Argentinië)

Bijna in ieder interview wordt Dybala gevraagd naar zijn samenwerking met zowel Ronaldo als Messi, maar een voorkeur uitspreken doet de creatieveling niet. "Ik ben de enige speler die momenteel een kleedkamer met beide spelers deelt. Mensen zien alleen het topje van de ijsberg, niet het werk dat ze verrichten. Ze hebben echt niet zoveel prijzen gewonnen omdat ze zoveel geluk hebben. En ja, ik begrijp dat mensen ernaar vragen. Wie is er beter? Ik kan daar geen antwoord op geven. Het is onmogelijk om de twee met elkaar te vergelijken en om te zeggen wie de beste is. Ze zitten samen op het allerhoogste niveau, ver boven de rest."

Dybala: 'Positief verrast door vriendelijke karakter Cristiano Ronaldo'

11. Deco: Messi

Speelde met Ronaldo: 2003-10 (Portugal)

Speelde met Messi: 2004-08 (Barcelona)

Deco is diep onder de indruk van het arbeidsethos van Ronaldo, maar kiest uiteindelijk toch voor Messi. "Er is geen twijfel dat Messi de beste speler ter wereld is. Hij doet ongelooflijke dingen en blijft maar records breken. Ik denk dat Cristiano bijna net zo goed is als Messi. Het zijn beide fenomenale voetballers, maar op een andere manier. Ze zijn verreweg de beste voetballers ter wereld", aldus de oud-middenvelder.

12. Ángel Di María: Messi

Speelde met Ronaldo: 2010-14 (Real Madrid)

Speelde met Messi: 2009 tot heden (Argentinië)

Begin dit jaar herhaalde Di María tegenover TyC Sports dat hij Messi de allerbeste vindt. "Het was een droom om met spelers als Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo en Lionel Messi te spelen. Met deze spelers speelde ik meestal op de PlayStation, ik had nooit gedacht dat ik ooit collega van ze zou worden. Leo is de beste van de vier, Cristiano is een monster."

Conclusie

Van de twaalf spelers die met zowel Messi als Ronaldo hebben gespeeld, wil er geen één Ronaldo aanduiden als de betere, terwijl in totaal zeven (oud-)voetballers opteren voor de Argentijn. Doorgaans wordt als reden aangehaald dat Messi een natuurtalent is, terwijl Ronaldo een enorm harde werker is. Voormalig enfant terrible Antonio Cassano, naar eigen zeggen een van de grootste verloren talenten van de laatste jaren, vatte de discussie recent bij Sky Italia samen. "Ik ontken niet dat Ronaldo een totale kampioen is, maar hij zal nooit op het niveau van Messi acteren. Het is de waarheid. Het talent van Messi is Moeder Natuur. Ik zal hem altijd boven Ronaldo plaatsen. Ronaldo is iets 'gebouwd', Messi is Michael Jordan, Roger Federer, Diego Maradona. Hij is iets wat we in onze levens nooit weer gaan zien."