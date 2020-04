‘Ajax ziet niets in richtlijn en staat veel lager percentage van inkomsten af’

Ajax wijkt af van de richtlijn van de KNVB om 25 procent van de inkomsten uit Europees voetbal volgend seizoen af te staan aan de rest van de Eredivisie, zo wordt maandagavond gesteld in Veronica Inside. Presentator Wilfred Genee meldt op basis van bronnen uit de vergadering, die vrijdag plaatsvond tussen de KNVB en de betaald voetbalclubs, dat Ajax denkt aan een percentage van zeven.

Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax herhaalde vrijdagavond bij Ajax TV het standpunt van de club over een solidariteitsfonds. "Ons standpunt is dat we clubs moeten helpen", aldus de oud-doelman. "Marc Overmars (directeur voetbalzaken van Ajax, red.) repte al over een noodfonds, ik wil dat zelf ook. Als grootste club van Nederland moeten we de bedrijfstak en andere clubs helpen om te overleven."

Volgens sportmarketeer Chris Woerts gaan de Amsterdammers dan ook absoluut een bijdrage leveren, maar zal het percentage een stuk lager liggen. "25 procent, dat kun je echt vergeten", aldus Woerts in het praatprogramma. Presentator Genee voegt daaraan toe: "Nu is het verhaal uit de vergaderingen zeven procent. Tenminste, dat hoorde ik. Dat is iets anders dan 25 procent."

Woerts verdedigt het standpunt van Ajax, door te stellen dat ook de Amsterdammers zelf ook hard geraakt worden door de coronacrisis. "Als Ajax geen publiek mag toestaan in de Johan Cruijff ArenA, dan scheelt dat veertig, vijftig miljoen euro. Dan kun je zeggen wel zeggen 'ze hebben heel veel geld', maar dan gaan ze daar ook tellen. Het is heel makkelijk om te zeggen dat Ajax de rijkste is, maar ze hebben ook de meeste kosten. Maar Ajax gaat absoluut helpen. Het gaat in ieder geval om miljoenen, maar twee miljoen is ook 'miljoenen', net als tien miljoen. Daar zal het ergens tussenin liggen."

Dat de KNVB vrijdag heeft besloten om het meest gunstige Champions League-ticket aan Ajax te geven, heeft volgens Woerts voor het hele Nederlandse voetbal voordelen. "Want Ajax heeft qua coëfficiënt het meest gehaald de afgelopen jaren, waardoor ze een startbonus van 16,5 miljoen euro krijgen", legt de marketeer uit. "Dat zou je eigenlijk moeten gebruiken om solidariteit te tonen."