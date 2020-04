Dries Mertens kan dik 10 miljoen euro verdienen

Pelle Clement en Gustavo Hamer kunnen een nieuw contract ondertekenen bij PEC Zwolle. Beide basisspelers beschikken over een verbintenis die afloopt in de zomer van 2021. (De Stentor)

De transferwaarde van Vedat Muriqi is flink gekelderd door de uitbraak van het coronavirus. Tottenham Hotspur hoeft nu 'slechts' vijftien miljoen euro te betalen aan Fenerbah├že om de spits in te lijven. (Aksam)