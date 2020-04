Absurde beelden uit Tilburg na Europese kwalificatie voor Willem II

In Tilburg wordt het nieuws dat Willem II volgend seizoen Europa ingaat groots gevierd, zo blijkt uit beelden van de binnenstad die opgedoken zijn op Twitter. De KNVB heeft vrijdagmiddag besloten dat de verdeling van de Europese tickets geschiedt op basis van de huidige ranglijst in de Eredivisie, hetgeen voor nummer vijf Willem II een plek in de voorronde van de Europa League oplevert.

Ondanks de coronacrisis is het druk in de binnenstad van Tilburg. Stilstaande auto's op de Heuvelring in het centrum van de Brabantse stad toeteren massaal ten teken van blijdschap over het KNVB-besluit. De voertuigen worden omringd door uitzinnige supporters, die de bestuurders van de auto's oproepen te blijven claxonneren. Een voorbijtrekkende motor maakt een rookwolk, door zowel zijn gaspedaal als rem gelijktijdig in te houden. De beelden worden vrijdagavond kort besproken bij praatprogramma Veronica Inside. "Dit doet pijn in Utrecht", stelt Johan Derksen, doelend op het feit dat Willem II ten koste van FC Utrecht Europa ingaat. "Ik vind dit ook overdreven en provocerend."

Willem II zelf laat in een reactie weten content te zijn met de beslissing van de KNVB. "Het is een goede zaak dat de KNVB knopen heeft doorgehakt", aldus algemeen directeur Martin van Geel op de officiële website van de Tilburgers. "Clubs weten waar ze aan toe zijn in deze bizarre coronaperiode waarin we met zijn allen terecht zijn gekomen. Eindigen als vijfde en daarmee het behalen van Europees voetbal is een mijlpaal in onze clubgeschiedenis en de kroon op een tot dusver heel mooi seizoen. Daar zijn we gepast blij mee en trots op. We leven echter ook mee met clubs waarvoor dit besluit vervelende gevolgen heeft."

Ook technisch directeur Joris Mathijsen prijst zich gelukkig met het Europese ticket voor zijn club. "Natuurlijk hadden we liever de competitie afgerond, maar de gezondheid van ons allen gaat boven alles", zegt de oud-verdediger. "Feit blijft dat we terecht op deze vijfde plek staan, wat na dit besluit recht geeft op kwalificatie voor de Europa League. Dat hebben we samen, op eigen kracht en met mooie overwinningen op onder andere Ajax, AZ en PSV bereikt. Complimenten daarom voor Adrie, de complete staf en met name de spelersgroep. Het is een geweldige prestatie."