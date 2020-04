Toon Gerbrands verbolgen door stemming: ‘Het is ons nooit verteld’

Toon Gerbrands is onaangenaam verrast door de manier waarop de stemming van betaaldvoetbalclubs over promotie en degradatie is verlopen. Zestien clubs toonden zich voorstander van promotie van SC Cambuur en De Graafschap én degradatie van ADO Den Haag en RKC Waalwijk. Negen clubs waren ertegen; negen clubs onthielden zich van stemming, waaronder PSV. De KNVB claimde draagvlak voor het besluit door te wijzen op een 'meerderheid' van achttien clubs die níét stemde voor promotie en degradatie.

Gerbrands, de algemeen directeur van PSV, geeft tegenover het Eindhovens Dagblad aan dat zijn club zich heeft onthouden van stemming. Hij weerspreekt dus dat PSV 'neutraal' stemde. "Dat hebben we uitdrukkelijk zo laten weten. We wisten ook niet dat een niet-stem zou meetellen bij de bepaling van een meerderheid voor voor of tegen. Dat is ons nooit verteld", maakt Gerbrands duidelijk. Hij geeft aan dat PSV ervoor koos om geen partij te zijn in de discussie over het lot van andere clubs.

Tijdens de video-call met alle clubs liet de KNVB bij monde van directeur Eric Gudde weten dat er maar 16 van de 34 clubs voorstander waren van promotie/degradatie en dat er zodoende geen meerderheid was. Daarna zou de vergadering tamelijk abrupt zijn afgelopen. SC Cambuur en De Graafschap, die promotie mislopen, kregen geen kans om hun visie te verduidelijken. Gerbrands brandt zijn vingers niet aan de vraag of het besluit juist was, maar toont zich wel ontevreden over het proces achter de raadpleging.

"We vonden dit niet aan ons", zegt Gerbrands. "We hebben er heel bewust voor gekozen om niet in deze discussie betrokken te worden, net als een aantal andere clubs. Je praat over de toekomst van een club. Zo'n beslissing zou misschien wel in kunnen houden dat een club in ongelooflijke financiële problemen zou kunnen komen. We waren er bij ons heel snel uit dat je zoiets als dit niet aan de clubs kunt vragen."