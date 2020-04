AD: Stemming was een wassen neus, besluit donderdag al genomen

Hoewel er vrijdagmiddag door clubs uit de Eredivisie werd gestemd over promotie en degradatie, was het besluit om niemand te laten promoveren en degraderen volgens het Algemeen Dagblad donderdagavond al genomen. Volgens de krant werd de stemming gebruikt als 'peiling'; directeur betaald voetbal Eric Gudde noemde het een raadpleging. Het is voor de KNVB een instrument om zich te weren tijdens eventuele rechtszaken die ontevreden clubs zullen aanspannen, aldus de krant.

"De juristen van de KNVB waren kraakhelder. Een raadpleging van de achterban is straks een zeer sterk punt als de besluiten worden aangevochten", schrijft het Algemeen Dagblad. Uiteindelijk toonden zestien clubs zich voorstander van promotie van SC Cambuur en De Graafschap én degradatie van ADO Den Haag en RKC Waalwijk. Negen clubs waren tegen het plan en negen clubs onthielden zich van stemming, aldus de KNVB.

Van tevoren wist de KNVB al dat veel clubs zich zouden onthouden van stemming, zo klinkt het. Bestuurders gaven achter de schermen aan zich niet meteen geroepen te voelen om ADO Den Haag en RKC Waalwijk richting degradatie te duwen. "En het feit dat het zestien voor degradatie van ADO en RKC was en negen tegen, kwam misschien knullig over, het is volgens de verantwoordelijken in Zeist vooral geen uitslag met ‘een duidelijke signatuur'."

"Wat op donderdag al werd besloten, kon op vrijdag officieel worden gemaakt. Feest bij ADO en RKC, treurnis in Friesland en Doetinchem. Volledig conform de plannen in Zeist, weten ingewijden", voegt de krant eraan toe. "De KNVB wist, als we ervoor kiezen om niemand te laten degraderen, moet dat heel secuur gebeuren. Dus met een raadpleging met de achterban. Ook al was het een wassen neus, het was voor de KNVB wel noodzakelijk."