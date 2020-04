Ajax-spelers smullen massaal van gedurfde weddenschap Blind en Veltman

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Joël Veltman verzorgde vrijdag de content op de Instagram-pagina van Ajax. De verdediger heeft inmiddels een flinke haardos en werd in de commmentsectie door ploeggenoot Daley Blind uitgedaagd om een tondeuse over het hoofd te halen. Veltman ging akkoord, mits zijn foto 600.000 likes zou scoren. Tal van andere teamgenoten, zoals Hakim Ziyech, Dusan Tadic en Quincy Promes, smulden van de weddenschap en vormden direct een front, door de belofte van Veltman massaal te verspreiden via Instagram Stories.





Tim Krul kreeg deze week speciaal een pedicure van zijn dochtertje.







Vrijdag begon voor moslims wereldwijd de ramadan, waarin er tussen zonsopkomst en zonsondergang wordt gevast. Diverse bekende namen uit de voetballerij luidden deze voor moslims heilige maand in op Instagram.





Jill Roord genoot vrijdag van het prachtige weer samen met haar broer Boyd. Ook collega-international Lieke Martens en Juventus-middenvelder Miralem Pjanic zochten de zon op.









Kylian Mbappé is een groot NBA-fan en waande zich deze week thuis even een professionele basketballer.





John Terry en Renato Sanches werkten zich vrijdag serieus in het zweet. Bij Alisson Becker en Michal Sadílek kon er tijdens het trainen nog wel een glimlach van af.





Georginio Wijnaldum zette zijn jarige oma vrijdag in het zonnetje via Instagram.