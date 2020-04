ADO Den Haag reageert curieus: ‘Ik begrijp niet dat ze het oneerlijk vinden’

ADO Den Haag prijst zich uiteraard gelukkig met het besluit van de KNVB dat er geen degradatie en promotie plaatsvindt in de Eredivisie. De nummer zeventien van de Eredivisie komt in de persoon van directeur Mohammed Hamdi met een opvallende reactie. "Ik begrijp eerlijk gezegd niet dat mensen het oneerlijk vinden, omdat de competitie nog niet gespeeld is", aldus Hamdi tegenover FOX Sports.

Vrijdag hakte de KNVB-directie de knoop door om ADO te behouden voor de Eredivisie, ondanks dat de stemming onder de voetbalclubs 16 tegen 9 in het nadeel van dat besluit uitpakte. "Uiteindelijk is het aan de KNVB, die daar een besluit over heeft gemaakt", stelt Hamdi. "Voor ons voelt het rechtvaardig, omdat we altijd hebben gezegd: de competitie is nog niet gespeeld. Er zijn nog acht wedstrijden te gaan en ADO staat bekend om goed te zijn in de eindfase. Wij hadden zeker het gevoel, het idee en het geloof dat we in de Eredivisie konden blijven. Echt, anders had ik het niet gezegd."

ADO staat zeven punten achter op nummer zestien Fortuna Sittard, maar de Hagenaars hadden de overtuiging die achterstand nog goed te kunnen maken. "Er zijn nog 8 wedstrijden, dat zijn 24 punten", weet Hamdi. "Nou zeg ik niet dat wij 24 punten zouden halen, maar wij zouden vrijdag 13 maart thuis tegen Fortuna spelen. Zouden we die wedstrijd hebben gewonnen, zou het gat nog maar vier punten zijn. Maar goed, dat is koffiedik kijken."

Hoewel Hamdi toegeeft dat de beslissing gunstig is voor ADO, gaat de vlag in Den Haag niet direct uit. "Een felicitatie is niet op zijn plaats, als je kijkt naar de wereld waarin we nu leven. We gaan het ook zeker niet vieren. We zijn voornamelijk bezig als ADO Den Haag om ons maatschappelijk in te zetten. We vinden het echt heel belangrijk dat iedereen gezond en wel is. Rond het stadion zijn er heel veel activiteiten, ook in samenwerking met de gemeente Den Haag. We vinden het echt het belangrijkste om gezondheid op één te zetten."