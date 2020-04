‘Clubs zijn verbaasd: KNVB telt neutrale stemmen als tegenstemmen’

Bij de stemming van alle betaaldvoetbalclubs over promotie en degradatie in de Eredivisie zijn 'neutrale' stemmen door de KNVB aangewend om steun te claimen voor het plan om géén clubs te laten promoveren en degraderen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. Clubs die een neutrale stem uitbrachten waren daar niet van op de hoogte, aldus journalist Rik Elfrink.

Vrijdag konden de clubs een advies, ofwel een stem, uitbrengen over het vraagstuk of er clubs moesten degraderen uit de Eredivisie en promoveren uit de Keuken Kampioen Divisie. Uiteindelijk toonden zestien clubs zich voorstander van promotie van SC Cambuur en De Graafschap én degradatie van ADO Den Haag en RKC Waalwijk. Negen clubs waren tegen het plan en negen clubs onthielden zich van stemming, aldus de KNVB.

Volgens Elfrink heeft de KNVB echter de conclusie getrokken dat zestien clubs vóór promotie/degradatie waren en achttien clubs ertegen. Het is een opvallende conclusie, daar de motieven van 'neutrale' clubs niet altijd op die wijze te herleiden zijn. Een van de clubs die zich onthield van stemming was sc Heerenveen; die club liet in een statement weten het simpelweg niet gepast te vinden om te beslissen over het lot van andere clubs.

"Clubs waren NIET op de hoogte van het feit dat neutrale stemmen mee zouden tellen bij het draagvlak voor promotie/degradatie. KNVB heeft neutrale stemmen echter wel willens en wetens gebruikt om promotie Cambuur en De Graafschap te voorkomen", schrijft Elfrink, die schrijft dat Cambuur en De Graafschap het slachtoffer zijn geworden van een 'ordinaire wiskundige truc'. Het is maar de vraag hoe de stemming zou zijn verlopen als 'neutrale' clubs wisten dat hun stem zou worden uitgelegd als een stem tegen promotie/degradatie.