AZ staat beste Champions League-ticket niet zomaar af aan Ajax

AZ gaat 'op voorhand niet akkoord' met de verdeling van de tickets voor Europees voetbal, zo meldt de club in een statement. Als nummer twee van de Eredivisie heeft AZ het op een na beste ticket gekregen, een plek in de tweede voorronde van de Champions League. Ajax, dat op basis van het doelsaldo boven AZ stond in de Eredivisie, mag zich rechtstreeks melden in de play-offronde.

De weg naar de groepsfase is dus minder lang voor Ajax dan voor AZ. Algemeen directeur Robert Eenhoorn zegt op de clubsite dat AZ 'al weken' bezig is met de uitwerking van 'meerdere scenario's', juist om de situatie te voorkomen waar de voetbalwereld nu in is beland. Toen de KNVB meerdere mogelijkheden schetste om het seizoen te beslissen, en een van de scenario's het uitspelen van de competitie betrof, deed AZ volgens Eenhoorn het voorstel 'om met een beperkt aantal wedstrijden toch tot een besluit op sportieve gronden te kunnen komen'. Hoe Eenhoorn dat voor zich zag, wordt niet duidelijk; AZ had wel nog een inhaalwedstrijd tegoed tegen Feyenoord, terwijl Ajax nog een afgelast duel met FC Utrecht moest afwerken.

"En bij ‘scenario 3’ (stopzetten competitie, red.) hebben we het advies gegeven om daar direct mee aan de gang te gaan. Onze voorstellen zijn echter onbeantwoord gebleven", verzucht de directeur van AZ. "We hebben hierbij ook steeds de afgesproken weg bewandeld, waarbij solidariteit en compensatie gedurende het hele traject zwaar hebben gewogen. We vinden het teleurstellend dat we nu genoodzaakt zijn om in deze crisis op deze manier kenbaar te moeten maken dat we niet akkoord gaan met de wijze waarop het bestuur Betaald Voetbal de toebedeling van de Europese tickets tot stand heeft gebracht."

De UEFA schreef donderdagmiddag voor dat de tickets verdeeld moeste worden op basis van de sportieve resultaten in het afgelopen seizoen. De Europese bond liet de nationale bonden vervolgens bepalen hoe daar invulling aan werd gegeven. "AZ heeft vrijdagmiddag verzocht om net als bij promotie/degradatie eerst draagvlak voor de exacte wijze van invulling te onderzoeken. Maar de KNVB heeft dit direct afgewezen. De KNVB vroeg dat draagvlak vrijdagmiddag wél als het gaat om het besluit om promotie/degradatie. We beraden ons op deze situatie."