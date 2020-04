Eredivisie-seizoen levert voor eerste keer ooit geen kampioen op

De KNVB heeft vrijdagmiddag een aantal belangrijke knopen doorgehakt over het einde van het seizoen en de voetbalbond heeft onder meer besloten om voor het voetbaljaar 2019/20 geen kampioen uit te roepen. De voetbalbond kiest daarmee voor een primeur, aangezien er in de geschiedenis van de Eredivisie nog niet eerder een seizoen is afgesloten zonder winnaar.

De laatste keer dat een voetbalseizoen op het hoogste niveau van Nederland geen kampioen opleverde, was in 1944/45. Het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog was destijds de reden om geen kampioen aan te wijzen. In de oorlogsjaren 1940 (Feyenoord), 1941 (Heracles Almelo), 1942 en 1943 (tweemaal ADO Den Haag) en 1944 (De Volewijckers) waren er nog wel landskampioenen.

De oprichting van de Eredivisie vond echter pas plaats in 1956, waardoor het besluit om het seizoen 2019/20 zonder kampioen af te sluiten een primeur is in de huidige opzet van de competitie. Ajax ging als koploper de door de uitbraak van het coronavirus afgedwongen onderbreking van het seizoen in, maar mag zich niet officieel kampioen van Nederland noemen. Nummer twee AZ had evenveel punten als de Amsterdammers, maar beschikte wel over een minder doelsaldo.

Voor de verdeling van de tickets voor Europees voetbal wordt Ajax wel beschouwd als de nummer één. De Amsterdammers krijgen zodoende het beste Europese ticket, al is nog niet duidelijk of dit ook directe plaatsing voor de groepsfase van de Champions League met zich mee zal brengen. AZ gaat in ieder geval de voorrondes van het miljardenbal in.