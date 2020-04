Eerste rechtszaak dreigt na verdeling van Europese tickets

Ajax wordt niet tot landskampioen uitgeroepen, maar geldt voor de verdeling van de Europese tickets wel als nummer één van de Eredivisie. De NOS weet te melden dat de tickets voor Europees voetbal verdeeld worden onder de top vijf van de Eredivisie. Met dat besluit dreigt direct de eerste rechtszaak, want FC Utrecht is volgens het Brabants Dagblad van plan juridische stappen te ondernemen.

Willem II bezet momenteel de vijfde plaats in de Eredivisie, met een voorsprong van drie punten op FC Utrecht. De formatie van trainer John van den Brom heeft echter nog een wedstrijd tegoed, daar het thuisduel met Ajax nog moest worden ingehaald. Voetbal International schrijft dat FC Utrecht de KNVB verweten heeft ‘niet transparant’ te zijn geweest over de verdeling van de Europese tickets.

FC Utrecht zou erop gewezen hebben dat het ticket voor de groepsfase van de Europa League gekoppeld is aan het bekertoernooi. De Domstedelingen stonden in de finale van de TOTO KNVB Beker tegenover Feyenoord. Tijdens de KNVB-vergadering heeft FC Utrecht naar verluidt bijval gekregen van AZ. Met het verdelen van de Europese tickets op basis van de ranglijst volgt de KNVB de aanbevelingen van de UEFA.

De UEFA adviseerde de voetbalbonden donderdag om de huidige stand te gebruiken bij de verdeling van Europese tickets, wanneer competities vanwege de coronacrisis niet kunnen worden uitgespeeld. Het betekent dat Ajax het beste Europese ticket krijgt, al valt nog te bezien of die goed is voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers krijgen alleen een plek in het hoofdtoernooi van het miljardenbal, indien de winnaar van het huidige Champions League-seizoen zich ook via zijn eigen competitie voor de groepsfase plaatst. Omdat het nog maar de vraag is of het huidige Champions League-seizoen kan worden afgemaakt, bestaat ook de mogelijkheid dat Ajax volgend seizoen moet instromen in de voorronde.

AZ krijgt in ieder geval een ticket voor de voorronde van het miljardenbal, Feyenoord krijgt een plaats in de groepsfase van de Europa League en PSV en Willem II gaan de voorronde van de Europa League spelen. De KNVB stelde eerder al dat de clubs die een Europees ticket krijgen moreel verplicht zijn om de premies te verdelen onder de andere clubs. Er werd overigens besloten dat er geen clubs promoveren of degraderen, waardoor de ranglijst in dat opzicht genegeerd wordt. ADO Den Haag en RKC Waalwijk blijven in de Eredivisie, terwijl SC Cambuur en De Graafschap niet promoveren.