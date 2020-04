Advocaat moet prioriteiten stellen in keuze tussen Linssen en oude bekende

Feyenoord verzekerde zich eerder deze week van het aanblijven van trainer Dick Advocaat en dus kan de blik volledig op de invulling van de selectie voor aankomend seizoen. De ervaren oefenmeester is al geruime tijd in gesprek met technisch directeur Frank Arnesen over mogelijke versterkingen en Advocaat lijkt vooral het middenveld en de aanval te hebben omcirkeld als linies die wel wat vers bloed kunnen gebruiken. Waar Feyenoord met Joey Veerman op het middenrif op zoek lijkt naar jong talent, worden voorin tot nu toe twee ervaren krachten het meest nadrukkelijk genoemd als extra opties: Bryan Linssen en Jeremain Lens.

Door Robin Bruggeman

Feyenoord speelde in het inmiddels stopgezette seizoen doorgaans met een driemansvoorhoede, die tot het uitvallen van Luis Sinisterra werd gevormd door de Colombiaan, aanvoerder Steven Berghuis en spits Nicolai Jörgensen. Met Robert Bozenik werd in de winterstop bovendien een extra optie centraal voorin binnen gehengeld, waardoor het nu vooral de vleugels zijn die versterking nodig hebben: Sinisterra is vanwege een zware knieblessure nog een groot deel van dit kalenderjaar uit de roulatie en Advocaat kan verder alleen beschikken over Luciano Narsingh. Sam Larsson, de back-up voor de linksbuitenpositie, werd in januari voor vijf miljoen euro verkocht aan het Chinese Dalian Professional, waardoor de trainer zich in de laatste wedstrijden voordat het voetbal stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis gedwongen zag met linksback Ridgeciano Haps als extra aanvaller te spelen. Met de interesse in Linssen en Lens lijkt Feyenoord zich alvast te oriënteren voor het versterken van de aanval en de twee hebben in ieder geval gemeen dat zij over de nodige ervaring beschikken. Linssen viert in oktober van dit jaar zijn 30e verjaardag, terwijl Lens een maand later 33 wordt.

De loopbanen die de twee vleugelspitsen tot nu toe achter de rug hebben kennen verder echter grote verschillen. De in het Limburgse Neeritter geboren Linssen bleef met dienstverbanden bij Fortuna Sittard, MVV Maastricht en VVV-Venlo in eerste instantie dicht bij huis en werkte zich daarna steeds een stapje verder omhoog. Na acht Eredivisie-goals in dienst van VVV in het seizoen 2012/13, maakte hij er in de twee jaar erop in dienst van Heracles Almelo elf en twaalf. Het seizoen 2015/16 met drie goals namens FC Groningen vormt wat dat betreft een negatieve uitschieter, want in de afgelopen vier seizoenen was hij steeds goed voor minstens tien doelpunten. In zijn eerste twee jaar bij Vitesse maakte hij 16 en 12 goals en dit seizoen was Linssen uitzonderlijk goed op dreef met 14 goals in 25 wedstrijden. Voordat het voetbaljaar werd stilgezet, maakten alleen Cyriel Dessers en Steven Berghuis (allebei vijftien) meer doelpunten dan Linssen.

Lens beleefde zijn doorbraak op zijn beurt in het shirt van AZ en maakte in de zomer van 2010, na het seizoen ervoor tien doelpunten gemaakt te hebben in Alkmaarse dienst, de overstap naar PSV. Hier zou hij de komende drie seizoenen achtereenvolgens tien, negen en vijftien doelpunten maken, terwijl hij ook qua assists steeds dubbele cijfers haalde. In 2013 volgde een overstap naar Dynamo Kiev en Lens speelde daarna nog voor achtereenvolgens Sunderland, Fenerbahçe en Besiktas. In tegenstelling tot de stijgende lijn die is waar te nemen bij Linssen, is dat bij Lens echter minder het geval. In de afgelopen vier seizoenen in de Turkse Süper Lig, waarvan een in dienst van Fenerbahçe en drie namens Besiktas, tekende hij achtereenvolgens voor slechts vier, een, een en een goals.

Wie de statistieken van Linssen en Lens sinds hun overgang naar respectievelijk Vitesse en Besiktas in de zomer van 2017 erbij pakt, ziet meteen dat eerstgenoemde sindsdien veel meer minuten heeft gemaakt. Linssen is in de afgelopen drie jaar bij de Arnhemmers uitgegroeid tot een van de grootste aanjagers en is inmiddels ook aanvoerder. Lens werd op zijn beurt als beoogde blikvanger binnengehaald door Besiktas, maar is er niet in geslaagd om deze status ook daadwerkelijk waar te maken: “Besiktas had in de zomer van 2017 hoge verwachtingen van Lens, maar deze verwachtingen werden binnen een paar maanden vervangen door teleurstelling”, stipt Onur Özgen, Besiktas-watcher namens Goal, aan in gesprek met Voetbalzone. “Het jaar ervoor speelde hij nog een geweldig seizoen bij Fenerbahçe. We kunnen zelfs zeggen dat hij dat seizoen de beste speler was in het elftal van Dick Advocaat. Besiktas leek zich dan ook in een sterkte positie te bevinden toen ze hem aan wisten te trekken en ze hoopten dat hij bij zou dragen aan de derde landstitel op rij.”



SPELER DUELS* MINUTEN GOALS MIN PER GOAL ASSISTS MIN PER ASSIST Bryan Linssen 88 7318 41 179 12 610 Jeremain Lens 68 3714 3 1238 6 619

Als een van de verklaringen voor de mindere statistieken van Lens stipt Özgen aan dat de aanvaller bij Besiktas in een andere rol kwam te spelen dan vervulde bij het Fenerbahçe van Advocaat: “Daar werd op de counter gespeeld en Lens paste zich erg goed aan deze speelstijl aan. Besiktas wilde echter meer balbezit hebben, waardoor ze technischere en creatievere vleugelspelers nodig hadden als Ricardo Quaresma en Ryan Babel. Lens was een typische loper die ruimte nodig had om zichzelf te laten zien. Deze ruimte vond hij echter nooit bij Besiktas.” Desondanks kwam Lens in zijn eerste 2 seizoenen bij Besiktas wel tot 24 en 28 wedstrijden in de Süper Lig: “Dat was het probleem niet. Het lukte hem echter niet om te laten zien dat hij mentaal sterk was, het grootste deel van de tijd maakte hij een vrij zorgeloze indruk. Daarom kreeg hij ook vaak kritiek van de fans. Dit seizoen speelde hij vaker. De nieuwe trainer Sergen Yalcin liet hem ook op andere posities spelen zoals rechtsback. Daar was hij echter niet zo effectief.”

Een diepere duik in de cijfers van Opta laat zien dat Linssen de meer doelgerichte aanvaller van de twee is, terwijl Lens zijn ploeggenoten meer in het spel betrekt. Linssen schiet veel vaker op het vijandelijke doel en een groter deel van zijn schoten resulteert ook in een doelpunt. Hij creëert echter minder kansen voor medespelers, heeft een minderde dribbel en is ook minder nauwkeurig in de passing dan Lens.



SPELER SCHOTEN PER 90 MIN SCHOTCONVERSIE KANS GECREËERD GESLAAGDE DRIBBELS PASSNAUWKEURIGHEID Bryan Linssen 3,6 14% 0,9 32% 67% Jeremain Lens 1,6 5% 1,2 46% 71%

De keuze voor Feyenoord zal dus deels afhangen van waar Advocaat precies naar op zoek is en beide aanvallers kunnen helpen een of meerdere zwakke plekken in het spel van de Rotterdammers aan te pakken. Feyenoord maakte dit seizoen vijftig doelpunten in de Eredivisie en moet wat die statistiek betreft enkel Ajax, AZ en PSV voor zich dulden. Wat wel opvalt aan de cijfers, is dat de ploeg van Advocaat qua het aantal schoten dat werd gelost pas op de zesde plek komt en de toevoeging van Linssen zou hier zeker bij kunnen helpen. Het creëren van kansen en het uitvoeren van geslaagde dribbels is echter ook een zorgenkindje voor de trainer en dit zijn juist weer aspecten die Lens beter lijkt te beheersen.



FEYENOORD IN HET HUIDIGE EREDIVISIE-SEIZOEN AANTAL RANG Goals 50 4e Schoten 372 6e Gecreëerde kansen 288 6e Succespercentage dribbels 59% 5e

Verder zal het financiële plaatje eveneens een rol spelen en beide aanvallers hebben alvast mee dat zij waarschijnlijk transfervrij op te halen zijn. Het contract van Linssen loopt na dit seizoen af bij Vitesse en de Arnhemmers zijn er nog niet in geslaagd om hem langer aan de club te binden. Lens ligt op zijn beurt nog twee jaar vast bij Besiktas, maar de grootmacht uit Istanbul is volgens berichten uit Turkije bereid om hem gratis te laten vertrekken. Hij drukt met zijn jaarsalaris van naar verluidt 2,5 miljoen dusdanig zwaar op de begroting dat de Zwarte Adelaars geen transfersom hoeven te ontvangen als zij hem uit het loonhuis kunnen schrappen. Zijn doorlopende contract vormde in januari nog wel een belemmering voor Advocaat, die de speler met wie hij samenwerkte bij AZ, PSV, Sunderland en Fenerbahçe graag eerder al aan zijn selectie toe had willen voegen: “Ik heb met Lens gesproken, maar hij wilde in eerste instantie bij Besiktas blijven. Hij heeft nog een contract voor tweeënhalf jaar”, vertelde de trainer begin dit jaar aan FOX Sports.

Hun op het eerste gezicht veelbelovende contractsituatie betekent echter niet dat Feyenoord ruim baan heeft. Linssen heeft volgens De Telegraaf namelijk ook een lucratieve aanbieding uit China binnen gekregen en kan daar ‘een nettosalaris opstrijken dat alleen Ajax aan zijn beste spelers uitkeert’. De enige reden waarom Linssen volgens de ochtendkrant dus voor een overstap naar Feyenoord zou kiezen, is het sportieve aspect van spelen bij een club uit de traditionele top drie. Voor Lens spelen eveneens financiële aspecten mee, zo weet Özgen: “Besiktas wil al langere tijd van hem af, maar hij is een van de bestbetaalde spelers in de selectie en het lukt dus niet om een nieuwe club voor hem te vinden. Feyenoord is wellicht wel een geschikte club voor Lens, zijn laatste indrukwekkende prestaties liet hij zien onder Advocaat. Hij heeft ook een succesvolle periode achter de rug in de Eredivisie, dus het zou een goed idee voor hem kunnen zijn om terug te keren. Maar hoe Feyenoord zijn salaris moet betalen? Dat weet ik niet.”