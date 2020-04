KNVB hakt knoop door: geen promotie of degradatie in Eredivisie

Er zullen dit seizoen geen clubs degraderen of promoveren in de Eredivisie. Tijdens de KNVB-vergadering is vrijdag besloten dat ADO Den Haag en RKC Waalwijk ook in de volgende jaargang op het hoogste niveau actief zullen zijn. Het betekent dat SC Cambuur en De Graafschap, momenteel de nummer één en twee van de Keuken Kampioen Divisie, niet naar de Eredivisie zullen promoveren.

De KNVB liet de clubs per brief al weten dat een Eredivisie met twintig clubs geen optie was, waardoor er twee opties overbleven: geen degradatie en promotie en wel degradatie en promotie. De clubs in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie konden hierover meestemmen tijdens de videovergadering. Volgens Voetbal International waren zestien clubs voor degradatie en negen tegen, terwijl negen clubs zich neutraal opstelden. SC Heerenveen onthield zich van stemming, zo maakte algemeen directeur Cees Roozemond vrijdagmiddag bekend. Ondanks dit advies heeft de KNVB dus besloten dat ADO en RKC voor de Eredivisie behouden blijven.

Verschillende media wisten vrijdagmiddag al te melden dat er flinke verdeeldheid is rondom de stemming. De door de KNVB belegde videovergadering werd zelfs even stilgelegd, omdat de mailbox vol zat als gevolg van het uitlekken van het emailadres van de KNVB. Na de hervatting is men op het bondsbureau tot de conclusie gekomen dat de Eredivisie volgend seizoen uit achttien clubs bestaat, inclusief ADO en RKC.

De beslissing van de KNVB om geen promotie/degradatieregeling toe te passen komt waarschijnlijk hard aan bij SC Cambuur, de koploper in de Keuken Kampioen Divisie, en nummer twee De Graafschap. Het is nog niet bekend of voornoemde clubs beroep zullen aantekenen tegen het besluit van de voetbalbond.