Vergadering stil na lekken van mailadres; Heerenveen weigert te stemmen

De KNVB houdt vrijdagmiddag een conference call met de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie over de afloop van het seizoen 2019/20. De Nederlandse clubs mogen actief nadenken over de verdeling over de Europese tickets en wat er moet gebeuren met de promotie- en degradatieplaatsen. Er lijkt echter de nodige verdeeldheid te zijn, onder meer bij sc Heerenveen. De Friezen wensen niet te stemmen over het lot van provinciegenoot SC Cambuur, dat koploper is in de Keuken Kampioen Divisie. Overigens ligt de vergadering voorlopig stil, omdat de mailbox vol zit als gevolg van het uitlekken van het mailadres van de KNVB.

Algemeen directeur Cees Roozemond komt tijdens de videovergadering al met een statement op de website van Heerenveen. "De KNVB heeft kenbaar gemaakt het belangrijk te vinden om de mening van de clubs te horen om tot een democratisch besluit te komen. Het is echter niet aan ons te beslissen over het lot van een collegaclub. Dat is niet onze rol. Wij hebben daarom niet gestemd. Wij vinden dat de bal bij de KNVB ligt wanneer het gaat over het afronden van het seizoen 2019/2020."

Roozemond liet zich eerder op de dag tegenover Omrop Fryslân al uit over de kwestie rondom de promotie en degradatie, nu de competities niet meer worden hervat. "Ik ga er wel vanuit dat de stemming anoniem is, want anders heb ik hier straks duizend Cambuur-supporters voor het stadion staan." Enkele uren later blijkt dus dat het bestuur van sc Heerenveen niet wenst mee te beslissen over het lot van Cambuur en nummer twee De Graafschap, alsmede de toekomst van ADO Den Haag en RKC Waalwijk, de nummer zeventien en achttien in de Eredivisie.

De KNVB liet de clubs per brief weten dat er mocht worden meegedacht over de invulling van de Eredivisie voor het seizoen 2020/21, al heeft de voetbalbond wel de uitdrukkelijke wens dat de competitie gewoon uit achttien ploegen blijft bestaan. Volgens Voetbal International heeft ADO de KNVB laten weten dat de UEFA pas uiterlijk 25 mei een definitief plan wenst te ontvangen, waardoor het volgens de laagvlieger niet nodig is om deze vrijdag al een definitieve uitspraak te doen. De KNVB counterde door te zeggen dat de clubs op 7 april al om opheldering hebben gevraagd. De videovergadering is tijdelijk geschorst. De verwachting is dat de KNVB-directeuren Eric Gudde en Jean-Paul Decossaux na afloop van de online bijeenkomst een definitief oordeel vellen over alle kwesties.

Volgens De Telegraaf is er veel verdeeldheid bij de clubs omtrent de stemming, wat de positie van ADO en RKC er niet makkelijker op lijkt te maken met het oog op volgend seizoen. Verschillende media melden dat het emailadres dat wordt gebruikt door de clubs is gelekt, waardoor het nog maar de vraag is of de stemming wordt meegenomen in de definitieve besluitvorming van de KNVB. De videocall ligt voorlopig stil, doordat de mailbox vol zit.